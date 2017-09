Coluna de Geraldo Machado – Edição de 24/09/2017

O general inverno

Geraldo Machado

Está aí, desembainhando a sua espada de frio gume, o General que derrotou o exército e a cavalaria de Napoleão e, mais tarde, as tropas e tanques de Hitler. Foram duas guerras cruentas. A primeira foi “imortalizada” por Tolstoi no livro “Guerra e Paz”, obra prima da literatura russa até hoje reeditada nas mais diversas línguas. A guerra da Alemanha (a segunda, a Grande Guerra), deu muitos livros e o cinema até hoje exibe em suas telas filmes como “O resgate do Sargento Ryan”, reprisando no cinema e na televisão. As cenas mais marcantes são mostradas nos guetos e nos Campos de Concentração. Os judeus e o holocausto, até hoje não deixam de marcar os episódios de desumano genocídio, levando ao extremo pelo culto à desigualdade racial. A Direita e a Esquerda, hoje abraçada aqui na América “bolivariana”, tenta mudar o anfiteatro e levá-lo da Polônia, do gueto de Varsóvia, para Síria e o Irã fundamentalistas.

O nosso General do frio era brasileiro, das geadas que “queimavam” os cafezais, verdadeiras minas do “ouro verde”. Essa espada de fria lâmina, além de arruinar o agricultor, deixava-o “quebrado”, era o termo. Ele “quebrava”, perdia tudo, o sitiante e o fazendeiro. Atingia, indiretamente, o Governo com a sua fria espada. Essa arma (branca como a geada nas folhas da famosa rubiácea). A crise furava o bolso do sitiante, endividava o fazendeiro com a hipoteca da fazenda para o Banco e arruinava a Casa Comissária, a credora que financiava as suas safras. Tudo se encontrava em Santos, no porto, último elo dessa corrente: do café em coco, das tulhas, ao “beneficiado”, nos armazéns, no cais. O governo, para ajudar essa economia vital da Nação, concedeu moratória aos fazendeiros. Isso obrigava, indiretamente, o comércio varejista a carregar nas costas essas “bondades”. Para fechar esse círculo, essa girândola financeira que foi instituída até a Revolução de 1930. Derrubou o Governo do presidente (naquela época não existiam as “presidentas”), Washington Luiz, o “paulista de Macaé”. Foi o fim da República Velha e a ascensão do “getulismo” no Brasil, berço esplêndido para a instituição dos “ismos”, a herança “maldita”, cheia de aspas, cheia de caspas. Esses truísmos, infecciosos como bronquite, faziam acreditar no equilíbrio da nossa balança comercial como se fosse commodity numa economia interna e extremamente capenga.

Para não cair nos artigos caudalosos (vício dos que não têm o que fazer), vou falar de frivolidades próprias de velhos friorentos. Aqui do meu quarto, vê-se, de esguelha a cama arrumada (é noite), de cobertores sobrepostos. Isso me faz lembrar-se dos versos do poeta nordestino, Leonardo Mota: “…minha mãe é muié veia, danada prá drumi cedo”. Leonardo tem razão: gente velha tem de se cuidar.

Hoje de manhã saí prá quentar o sol e, ao passar pela rua do comércio, entrei no “pet-shop” Central e vi, e achei estranha, uma “galinha do pescoço pelado”, presa numa gaiola de arame. Entrei para comprar qualquer coisa e, ao receber o troco, disse ao Gazolinha, dono do “shop”: “Eu vou lhe dar um cachecol velho de gaveta, de uso de frio. Você pega essa raridade e enrola no pescoço dessa galinha, também uma raridade hoje em dia, que está lá fora, numa gaiola, na calçada estreita, atrapalhando o trânsito”. “Veja o pescoço dela: está vermelho pra burro, isso é frio, coitada, comigo, quieto pra não passar por chato e enxerido na coisa e na causa. Vou dizer ao moço: — Saiba que no meu tempo de menino de sítio eu via alguma galinha e, mesmo, galos dessa espécie, hoje “avis raras”. Pessoas tais como o meu pai, gostavam de comer o pescoço do frango, cheio de sangue e, por isso não criavam galo “republicano”. Esse apelido vinha do símbolo da liberdade e da independência. Essas galinhas morriam de medo do “molho pardo” e da “cabidela” — lá no Portugal do Eça e do Herculano. O quê é a história!… guilhotina para os dois. Para o homem, o Barrete Frísio, símbolo da Revolução Francesa, “Le jour de glorie”; para a galinha, a crista embora sem “barrete”, e a goela (rubro os dois), pra faca amolada da cozinheira francesa, ávida de sangue e Bastilha.

Meu pai e os meus tios fazem parte da fundação do Partido Democrático, PD de Chavantes. No Chevrolet-29 do meu pai, bem na frente, no radiador, estavam sempre presos o emblema do Partido. Tinha o “Barrete”, em vermelho, com um círculo em azul e o nome do partido escrito em branco, sempre limpo, lavado. Eu tenho até hoje essa preciosidade guardada com os objetos que não se compra não se vende, não se dá. Meu pai não tinha medo de entrar em Chavantes, Ipaussu e Santa Cruz do Rio Pardo ostentando o “Barrete Frísio” no pé-de-bode empoeirado de terra-roxa. Eu era criança e louco pra crescer ligeiro para aprender guiar o carro e, mais ainda, votar nas eleições. A minha geração era muito politizada. A atual é por demais fanatizada. Nas três cidades conhecidas como redutos do PRP, mandadas pelos coronéis, os Delegados eram “paus-mandados” do chefe político local.

Leitora, leitor, todos os amigos (até o dia das eleições com urnas eletrônicas): o inverno está aí, mas não mais generalizado… À minha “republicana”, que a esta hora já deve ter dado um saboroso caldo, fica o consolo deste artigo que é o arremedo, a mão amiga e pronta para livrá-la do cativeiro da gaiola de arame. Perdão, eu estava sem dinheiro e o Gazolinha tem o seu “shop” como negócio, não um “ferro-velho”: ele não troca galinhas por cachecóis velhos de gaveta, de uso e de frio. Se o leitor quiser provar essa sopa de galinha, (com todo respeito à “republicana”), vá a uma quermesse ou bazar de festa paroquial ou beneficente, muito comum no inverno.