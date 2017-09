Coluna de João Zanata Neto – Edição de 24/09/2017

Crônicas noturnas

João Zanata Neto *

Arregimentado pelo desejo, percebi outra vez aquela sede. A curiosidade mundana se intensifica quando a comédia e a realidade se confundem. “Não posso dizer mais nada”, foi a resposta que obtive. Um insulto ao meio anseio. De um modo ou de outro, contive-me, no entanto, acordei que tudo não passaria de um adiamento.

Enquanto a verdade se ocultava, à noite, ocupava-me em caminhar na cidade. O frio seco noturno marcava uma primavera distorcida pelo rigoroso clima desértico. No entanto, a solidão das ruas se apresentava como fendas de uma geleira que me apequenava em sua imensidão. Parecia ouvir estalidos seguidos por um breve ranger. Que forças descomunais se ocultavam nestes fiordes de alvenaria? Entre as paredes, o leito asfáltico se espremia tímido e quieto, parecendo temer uma conspiração secreta.

Este caminhar não durou muito. Brevemente retornei aos meus aposentos. Estava disposto a mergulhar em uma outra solidão mais acolhedora. Entretanto, no reservado, sentei-me incontinente na escrivaninha que já me aguardava ansiosa com seu papel em branco. O inconsciente traça seus planos e me faz servo das suas vontades. Antes, porém, de qualquer palavra a ser escrita, um ritual discreto se pronuncia. A hesitação inicial requer um olhar introspecto para a janela envidraçada. A visão do mundo lá fora parece inspirar o que vem depois. O que poderia estar oculto naquela paisagem fria e desfigurado pelas poucas luzes? No entanto, quando a hesitação persiste, ela significa a dificuldade do que não quer ser escrito. A rotina nem sempre amealheia uma boa inspiração porque as vontades nem sempre são claras.

Talvez, um pouco de cerveja resolve-se o impasse. No entanto, senti-me em desvantagem, pois não tinha um aprendiz como o cronista universal Hartmann Schedel para buscar uma medida enorme de cerveja. No entanto, não queria revolver-me novamente nas ruas sombrias em busca de um gole precioso. Devia insistir mais, quem sabe rabiscar um pouco ou uma xícara de café despertasse o abominável monstro de sua caverna escura? Mas o sono devorou minhas forças e aplacou meus anseios. Dormi bem, profundamente feito um animal fatigado.

Acordei cedo demais como não costuma se dar. Tivera um sono restaurador como nunca e repleto de sonhos, mas a pouca lembrança não me fazia capaz de narrá-los com detalhes. Vozes, gargalhadas, um bistrô onde os vapores de fumos e de cervejas preenchiam o pequeno e abafado restaurante, eu dormindo, embriagado sobre a mesa entre garrafas e canecas vazias, é tudo que me recordo. Admiro a disciplina dos escritores matutinos, mas a mim isto não se aplica. Ainda tenho que tragar as forças do universo para levantar meu corpo da sua inércia ou preguiça inicial.

Em pé, mas ainda não tão firme, um café pareceu-me salutar. Porém, antes que pudesse adoçá-lo, uma notícia pesarosa fez com que descesse ainda amargo. Ele está morto e a minha única fonte da verdade foi com ele. Soube, mais tarde, que fora visto pela última vez em um bistrô, embriagando-se preordenadamente. A curiosidade é requintada e cruel, pois nos instiga a persegui-la até os derradeiros momentos.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.