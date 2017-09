Renda de evento será aplicada por hospital

A organização da “Feijoada do Bem”, evento beneficente promovida no mês de agosto, informou à Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, na semana passada, o valor arrecadado em prol do hospital. No total, R$ 13.607 obtidos com o evento foram disponibilizados à entidade.

O valor foi repassado ao Masc (“Movimento Acorda Santa Cruz”), que deverá investir em melhorias estruturais no setor de Pronto Atendimento do hospital de Santa Cruz.

De acordo com uma das voluntárias do Masc, Rosa Quagliato Yoneda, em outubro devem ser colhidos os orçamentos para a execução da obra. “Já conversamos com a direção e ficou definido o investimento neste setor por conta da maior necessidade”, destacou Rosa Quagliato.

A “Feijoada do Bem” aconteceu no dia 19 de agosto, no grêmio recreativo da empresa “Special Dog”, e reuniu cerca de 90 pessoas. A organização do evento foi do grupo “Harleyros Santa Cruz”, composto por Hugo Yoneda, Marcelo Santos, Beto Rosa, Mario Manfrim, Luiz Fernando Cargnani e Paulo Cardoso.

A festa ocorreu durante todo o dia e contou com a animação de Eliel Lima, Porges e Turvo Pardo Paranapanema. A organização teve, ainda, apoio de parceiros que forneceram produtos e serviços gratuitamente, como chopp, buffet e barman. Além disso, 120 quilos de arroz e feijão que não foram utilizados na festa foram revertidos em novas doações à Santa Casa.

A integrante do “Movimento Acorda Santa Cruz” anunciou que em breve devem ser iniciados os ajustes nos quartos já reformados pelo grupo. O primeiro quarto a receber as melhorias é o número 28.