Seccional vai investigar possível envolvimento do prefeito Otacílio com o esquema de Sueli Feitosa

Por ordem da Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo, órgão máximo do Ministério Público paulista, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) será investigado como possível envolvido no esquema criminoso de desvio de dinheiro público, comandado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa. Como o prefeito tem direito ao foro privilegiado, será instaurado um inquérito especial na Delegacia Seccional de Polícia de Ourinhos. A informação surgiu na manhã desta quarta-feira, 27, na Central de Polícia Judiciária, onde Sueli Feitosa está sendo ouvida pelos delegados de polícia. A ex-tesoureira presta depoimento como testemunha num dos vários inquéritos abertos pela Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em maio deste ano, quando apresentou à imprensa uma “colaboração pública”, através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, Sueli Feitosa apontou nomes envolvidos no esquema, entre eles o de Otacílio. Segundo ela, o atual prefeito teria ciência de tudo o que acontecia de irregular na prefeitura de Santa Cruz.

Um dos “homens fortes” do atual governo, o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, segundo apontou Sueli Feitosa, começou a participar do esquema de desvio de dinheiro público no início da administração de Otacílio Parras. As retiradas, segundo a ex-tesoureira aconteciam após ameaças e duraram até o final do ano passado.

Sueli está depondo nesta manhã

Sueli Feitosa encontra-se neste momento no interior do prédio da Central de Polícia Judiciária. Ela está sendo ouvida pelos delegados na condição de testemunha em um dos vários inquéritos instaurados pela polícia para investigar o rombo milionário de dinheiro público. O advogado dela, Luiz Henrique Mitsunaga, acompanha o depoimento.

A estimativa da Polícia Civil, segundo apurou a reportagem, é que o valor da quantia desviada já ultrapassa a R$ 8 milhões.

A ex-tesoureira volta a depor na tarde da próxima sexta-feira, 29, desta vez como ré em um dos inquéritos que apura o desfalque nos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.