Sueli Feitosa volta a depor hoje e sexta-feira na Polícia Civil

Ex-tesoureira Sueli Feitosa foi convocada

para dois novos depoimentos durante a semana

Sueli de Fátima Feitosa, a ex-tesoureira da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo que comandou um esquema criminoso de desvio de dinheiro público durante pelo menos 16 anos, será ouvida na manhã desta quarta-feira, 27, pelos delegados da Polícia Civil. Ela ainda terá um segundo depoimento na tarde de sexta-feira.

Ontem, a polícia ouviu o irmão do empresário Adilson Souza, que é cunhado de Sueli Feitosa e também ficou preso por envolvimento no caso. Na semana passada, um dos sócios da empresa Micromap, responsável pelos programas de informática da prefeitura, também prestou depoimento.

Não há informações sobre o motivo da convocação de Sueli Feitosa, uma vez que os dois inquéritos que apuram o desvio de aproximadamente R$ 7 milhões estão sob sigilo juiz decretado pelo juiz da Vara Criminal.

A Polícia Civil mantém a determinação judicial e não transmite mais informações à imprensa. O fato, entretanto, pode até ajudar nas investigações sobre o desfalque milionário.

O rombo foi descoberto no final do ano passado, quando Sueli Feitosa tentou fazer uma transferência irregular de recursos na tesouraria e acabou sendo descoberta. Segundo apurou a polícia, ela disponibilizava informações bancárias falsas, que não mostravam a realidade do caixa do município. Quando os recursos tornaram-se mais escassos devido à crise, não havia dinheiro suficiente na conta principal para fazer o pagamento de dezembro, que seria antecipado para antes do Natal por determinação do prefeito Otacílio Parras (PSB).

Sueli fugiu e teve a prisão decretada dias depois. Ela só se entregou em fevereiro, quando foi transferida para o presídio feminino de Pirajuí-SP. Em maio, através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, a ex-tesoureira apresentou uma “colaboração pública”, uma espécie de “delação” que foi entregue à imprensa. Em 11 páginas, Sueli disse que não fazia as retiradas ilegais sozinha. Ela teria sido ameaçada para desviar dinheiro e citou os nomes do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), do ex-secretário Ricardo Moral e do atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez.

Sueli ganhou liberdade em junho, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus à ex-tesoureira. Ela só foi demitida do emprego na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo em julho deste ano.

Segundo o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, as retiradas que Sueli Feitosa fazia para os agentes políticos que supostamente a ameaçavam eram “muito maiores” do que o dinheiro que ela desviava para uso próprio.

Mistérios

Há uma certa expectativa para os novos depoimentos de Sueli Feitosa. Afinal, conforme antecipou o jornal na semana passada, a ex-tesoureira ainda não falou tudo o que sabe à Polícia Civil.

Quando acusou o ex-presidente do PT, Cláudio Gimenez, por exemplo, Sueli narrou que ele determinou que a entrega do dinheiro desviado fosse feita a um motoboy “autorizado”, através de envelopes. As ameaças de Gimenez, segundo o relato de Sueli, aconteceram desde o início do governo de Otacílio Parras e se mantiveram até outubro do ano passado.

Com estas informações, a polícia imaginava que o motoboy pudesse ser identificado, já que não é crime transportar encomendas — inclusive envelopes — quando se desconhece o produto. Entretanto, segundo apurou a reportagem, Sueli contou a pessoas próximas que o motoboy, na verdade, também integrava a quadrilha. Segundo ela, o homem a abordava nas imediações do prédio da prefeitura e nunca retirou o capacete. Ele também a ameaçava com uma forte truculência, inclusive com palavrões.

A Polícia Civil espera, agora, que Sueli Feitosa conte detalhes destes encontros. Há quatro meses, o advogado da ex-tesoureira, Luiz Henrique Mitsunaga, disse que sua cliente poderia perfeitamente identificar o motoboy através da motocicleta ou da voz.