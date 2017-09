Viveiro de mudas evita o ‘estresse’ das plantas

Engenheira da Hidroceres, de Santa

Cruz, diz que planta tem “memória”

Com objetivo de manter o padrão de qualidade das mudas entregues aos produtores, o viveiro da Hidroceres, de Santa Cruz do Rio Pardo, segue um rígido controle de pragas. As medidas vão de encontro às regras exigidas pelo Ministério da Agricultura. Segundo a engenheira agrônoma da empresa, Natalia Leite, as plantas têm uma espécie de “memória” que pode ter influência na lavoura.

Natália explicou que, caso a muda passe por estresse inicial, o reflexo negativo fatalmente será visto durante o cultivo. “Por isso, seguimos corretamente as normas. Antes do carregamento, para cada entrega, é realizada uma avaliação técnica e, caso seja constatada alguma muda com sintoma de doença, ela é imediatamente descartada, de acordo com o que exige o Ministério de Agricultura”, disse.

Com a medida, todos os produtores que utilizam mudas da Hidroceres recebem um termo de conformidade que comprova que o material tem padrão de qualidade.

O controle de sanidade começa na entrada do viveiro. Todas as pessoas que entram no espaço precisam lavar as mãos com água e sabão, além de utilizar o álcool gel. Para visitantes e colaboradores dos setores administrativo e comercial também é necessário vestir jaleco, assim como usar bota descartável de plástico ou higienizar o sapato no limpador de botas, existente no local.

Já os colaboradores da produção têm uniformes com cores diferentes para cada dia da semana, o que exige a troca para evitar contaminação externa. Fora isso, na entrada de cada espaço há o pedilúvio, um recipiente que contém produtos para esterilização dos calçados.

A cortina de ar, no portão principal de entrada no viveiro, também ajuda a evitar a contaminação.

No interior do viveiro é possível observar em toda a estrutura vários itens de controle de pragas, como a tela antiafídeo, ventiladores para circulação do ar, além do chão concretado, um dos itens mais importantes neste processo.

Outro setor importante é o de desinfecção. O espaço recebe as bandejas utilizadas pelos clientes e os objetos passam por um rígido procedimento de limpeza antes de retornar ao viveiro. Há uma separação de ambientes para evitar a presença de bandejas que chegaram do campo com aquelas que já foram higienizadas.

Uma máquina é utilizada para lavar, esfregar e desinfectar as bandejas, com cloro. Outra máquina atua na lavagem dos vasos e carrinhos de transporte das mudas.

Os caminhões utilizados no transporte das mudas também são desinfectados. Os veículos são proibidos de entrar no setor de carregamento antes de passar pelo setor. “Todas as etapas de controle são pensadas e praticadas para que não haja doença e tenhamos o máximo de qualidade nas mudas”, explicou a engenheira agrônoma.

Em julho, o consultor do programa “Globo Rural”, Chukichi Kurozawa, visitou a Hidroceres e fez considerações favoráveis sobre as condições encontradas no viveiro. “Eu digo sempre que o viveiro é uma maternidade, onde todo cuidado é pouco para que as mudas sejam sadias e com vigor para alcançar culturas com alta produtividade e qualidade. Assim, considero que o viveiro da Hidroceres é um dos mais bem estruturados e profissionalizados entre muitos que tenho visitado”, disse.