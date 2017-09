Aposentado de Santa Cruz tem Ford ano 1929 desmontado

Osvaldo Pereira desmontou seu velho “calhambeque”

há mais de 30 anos para reformá-lo, mas faltou dinheiro

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Caminhoneiro aposentado, o santa-cruzense Osvaldo Pereira de Castro, 78, possui no quintal de sua casa, no bairro da Estação, um Ford 1929 desmontado. Na verdade, o “calhambeque” foi usado muitos anos como táxi, principalmente para o transporte de noivas, até que Osvaldo resolveu reformá-lo. Era o ano de 1986, mas um negócio mal feito encurtou o dinheiro e adiou o serviço. “Eu ainda penso em recuperar o Fordinho, mas fica muito caro”, disse.

O aposentado sempre gostou de carros antigos e já teve vários. Nos anos 1960, como taxista, foi dono dos enormes Ford 1940 e outro 1946. Osvaldo, na verdade, não nega o “DNA” da família. Ele é irmão de Paulo Sérgio Pereira de Castro, o “Pernalonga”, um colecionador de carros e objetos antigos. Paulo é o proprietário de um reluzente Ford 1946 vermelho, que enfeita o pátio do posto Kafé, na rodovia SP-225. Hoje, está no “estaleiro” também para ser reformado.

Mas Osvaldo já rodou muito com seus caminhões nas estradas brasileiras, desde o primeiro, um Mercedes “cara chata”. Ele brinca que foi o primeiro motorista a ser vendido junto com o caminhão. “Eu trabalhava para o Aniceto Gonçalves [ex-prefeito de Santa Cruz] e ele vendeu o caminhão comigo junto. Era a exigência do comprador”, conta. O curioso é que, naqueles anos, todos os negócios eram garantidos pela palavra dos envolvidos, o chamado “fio do bigode”.

Osvaldo sabe que, inevitavelmente, vai vender o Fordinho para o irmão. “Ele já me ofereceu um Mercedes diesel em troca do carango. Qualquer dia eu aceito o negócio”, diz. O aposentado se refere a uma raridade que o irmão comprou de uma embaixada e está em perfeito estado de conservação.

Peça não vai faltar para o Ford 1929 de Osvaldo. Além do carro estar completo, ele andou comprando pedaços e peças de outros carros iguais. “O resultado é que tenho quase dois Fords, tudo com peças originais”, contou. Segundo ele, há dois motores funcionando, um deles comprado do antigo mecânico José Mendes, que também tinha um Ford 1929, mas trocou o motor de fábrica por outro mais potente. O carro original tem quatro cilindros.

O automóvel foi desmontado em 1986, quando o aposentado estava trocando o caminhão e imaginava que teria um dinheiro a mais na conta. A ideia era reformar totalmente o calhambeque. “Eu estava procurando outro caminhão, mas os preços subiram muito de uma hora para outra. Não sobrou nada e ainda tive de financiar uma parte”, disse.

Desde então, o Fordinho, está no quintal, esperando uma reforma. Quando acontecer, o carro certamente vai valer em torno de R$ 100 mil. Osvaldo Pereira, aliás, admite que talvez não tenha tempo — e dinheiro — para ver o Fordinho reluzente de novo. “De coisa antiga, agora sobrou eu. Preciso cuidar de mim”, diz.

* Colaborou Toko Degaspari

‘Rei’ eternizou

o calhambeque

A Ford é a marca mais associada ao aparecimento do automóvel graças ao dinamismo de seu fundador, Henry Ford. Ele fundou a empresa em 1903 e, dizem, teve dificuldades para conseguir financiamentos. Céticos, os banqueiros acreditavam que o cavalo era insubstituível como veículo de locomoção para o homem.

Mas Ford insistiu e criou a maior indústria automobilística do mundo no século XX. Surgiu, então o “fordismo”, uma nova característica industrial que consistia na produção em massa. O filme “Tempos Modernos”, do genial Charles Chaplin, retratou esta época.

No Brasil, a Ford chegou em 1919. Foi a primeira grande marca a se instalar no País, quando começou a montar os modelos “T” e pequenos caminhões. Nos anos 1950, passou a fabricar seus veículos no Brasil.

O Ford 1929 foi um dos maiores sucessos mundiais. No Brasil, inspirou Roberto Carlos, nos anos 1960, a compor “O Calhambeque”. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o Ford 1929 mais famoso pertenceu ao saudoso mecânico José Mendes.