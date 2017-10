Câmara aprova projeto de aumento de impostos para o próximo ano

Sessão foi convocada às pressas para votar projeto

de 62 páginas e 143 artigos que taxa novos serviços

Em sessão extraordinária realizada no início da tarde de sexta-feira, 29, os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo aprovaram o projeto que alterou as regras de cobrança do ISSQN — Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. A convocação foi pedida com urgência pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) e os vereadores tiveram apenas algumas horas para analisar 62 páginas com os 143 artigos da nova lei. A oposição votou contra e até o vereador Cristiano Miranda (PSB), da base governista, reconheceu que o projeto foi discutido sem maiores estudos. Porém, ele votou a favor.

Com a aprovação, várias categorias de serviços serão taxadas a partir do próximo ano, até mesmo profissionais que atuam disponibilizando textos e anúncios publicitários na internet, mesmo sendo um serviço geralmente doméstico. A cessão do uso de espaços em cemitério para sepultamento também deverá pagar o imposto, bem como serviços de segurança e até reflorestamento.

A pressa na aprovação do projeto foi justificada por uma lei federal que adequou os impostos e remeteu a necessidade de modificação para os municípios. No entanto, a lei federal foi aprovada em dezembro do ano passado e sancionada, já com os devidos vetos, em maio deste ano. Segundo vereadores da oposição, o prazo para “adequação” foi grande e não haveria necessidade de enviar o projeto à Câmara no “afogadilho”.

A administração também informou que o regime de urgência deve-se ao fato do orçamento municipal para o próximo ano estar sendo elaborado, necessitando ser complementado com as mudanças no ISSQN. A estimativa é que o novo projeto aumente a arrecadação do governo em quase R$ 500 mil.

Para o líder do governo na Câmara, vereador Luciano Severo (PRB), o projeto não altera praticamente nada em relação ao texto anterior. “As alíquotas são as mesmas e somente a tributação do município ao cartão de crédito está sendo acrescentada”, garantiu. O mesmo argumento usou o vereador Luiz Antonio Tavares (PSB), citando o cartão de crédito.

A vereadora Maura Macieirinha (PSDB) discordou. “Quem vai pagar o pato é o contribuinte. Não é apenas uma questão de cartão de crédito”, afirmou. Segundo Maura, várias novas categorias estão sendo taxadas, inclusive pessoas desempregadas que recorrem ao trabalho caseiro na internet. “Pequenas empresas, autônomos e pequenos profissionais estão sendo taxados”, alertou.

Maura desafiou seus colegas, dizendo que nem todos sabiam quais as categorias que estavam sendo incluídas na cobrança do imposto. “Ninguém teve tempo”, reclamou.

Murilo Sala (SD) lembrou que os vereadores deveriam ter mais tempo para comparar os 143 artigos com a lei anterior, além de estudar corretamente o projeto. “Isso vai afetar diretamente o contribuinte. Precisamos de tempo, pois não é possível analisar tudo isto em menos de 24 horas”, disse.

Ele lembrou que a Câmara já errou outras vezes ao votar leis no afogadilho, inclusive em relação ao ISSQN. Numa delas, por exemplo, no atual governo, a lei taxou metrô, portos, aeroportos e ferrovias, atividades que sequer existem em Santa Cruz do Rio Pardo.

Edvaldo Godoy (DEM) também ressaltou o tempo curto para analisar o projeto que ele citou como “temerário”. “É impossível a prefeitura não ter tido tempo de prepará-lo antes. O que está acontecendo? Será que faltam procuradores?”, questionou.

O vereador do DEM, aliás, pediu o adiamento da discussão por 15 dias, negado pela bancada governista. Na votação, apenas Edvaldo Godoy (DEM), João Marcelo Santos (DEM), Murilo Sala (SD) e Maura Macieirinha (PSDB) votaram contra o projeto, aprovado pelos demais oito vereadores. Com isso, as alterações vão valer a partir do próximo ano.