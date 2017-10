Última novela de Umberto Magnani concorre ao prêmio Emmy

“Velho Chico”, da Globo, concorre ao “Oscar da

televisão mundial” na categoria de novelas

A novela “Velho Chico”, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, foi indicada ao “Prêmio Emmy”, atribuído a programas e profissionais da TV mundial. O Emmy é considerado o “Oscar” da televisão e a cerimônia deste ano será realizada em 20 de novembro, em Nova York, nos Estados Unidos. No Brasil, seis produções da TV Globo concorrem em cinco categorias diferentes. Duas são novelas.

A indicação premia todos os atores que participaram da trama de Benedito Ruy Barbosa e Edmara Barbosa. Entre eles está o santa-cruzense Umberto Magnani Netto, que morreu durante as gravações da novela.

Magnani interpretava o padre Romão, único personagem que participava das duas fases de “Velho Chico”, provocadas por um salto no tempo da história. O personagem crescia a cada capítulo e não há dúvidas de que era o grande papel do consagrado ator na televisão brasileira.

No dia 25 de abril do ano passado, porém, quando estava nos estúdios da Globo se preparando para as gravações de mais um capítulo, Umberto Magnani passou mal e desmaiou. Curiosamente, era o dia de seu aniversário de 75 anos. Levado para o Hospital Vitória, zona oeste do Rio de Janeiro, o santa-cruzense morreu dois dias depois.

Apesar da consternação, a novela prosseguiu, com a entrada do ator Carlos Vereza no enredo. O autor, Benedito Ruy Barbosa, reescreveu a história como se o padre Romão tivesse quer ser transferido às pressas, sendo substituído na cidade por outro religioso.

Mas “Velho Chico” ainda amargou outra tragédia. Menos de cinco meses após a morte de Umberto Magnani Netto, o ator Domingos Montagner, que interpretava o personagem “Santo dos Anjos” na trama, morreu afogado no rio São Francisco, durante intervalo de gravações na cidade de Canindé, em Sergipe. Ele tinha 54 anos e estava nadando no rio na companhia da atriz Camila Pitanga, quando não conseguiu retornar à superfície.

Favoritismo

O Prêmio Emmy indicou duas produções da TV Globo na categoria melhor novela. Além de “Velho Chico”, concorre “Totalmente Demais”. Há grandes chances do prêmio sair para o Brasil, uma vez que a Globo ganhou as últimos seis indicações na mesma categoria.

E a favorita é “Velho Chico”, que vai concorrer com “30 Vies – Isabelle Cousineau”, produção do Canadá, e “Kara Sevda”, da Turquia.

Se a expectativa se confirmar, será mais um prêmio na vitoriosa carreira de Umberto Magnani Netto, desta vez “post mortem”. Afinal, o ator santa-cruzense já recebeu os maiores prêmios da arte brasileira, como Molière, Mambembe e Governo do Estado.

Umberto, afinal, também brilhou longe dos palcos e das telas. Ele foi diretor da Associação dos Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo, diretor regional em São Paulo da Fundação Nacional de Artes Cênicas, a Fundacen, do Ministério da Cultura; presidente da Comissão de Teatro da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo; membro da Comissão de Reconhecimento dos Cursos de Artes Cênicas em São Paulo do Ministério da Educação; membro do Conselho Diretor do Laboratório Cênico de Campinas e até secretário da Cultura e Turismo em Santa Cruz do Rio Pardo. Neste último cargo, apesar do período curto, atuou como voluntário e, inclusive, pagou suas próprias despesas em viagens.