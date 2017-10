Coluna de João Zanata Neto – Edição de 1º de outubro de 2017

Breviário

João Zanata Neto *

Os primeiros cantos da primavera ressurgem nos campos enflorados. Os pássaros gorjeiam serenatas às flores desabrochadas. A natureza é exuberante e se renova indiferente aos tempos rudes.

No céu, as nuvens animam o azul estático, vagando ventos e perfilando o horizonte infinito, amenizando os rigores do sol com suas sombras. E quando choram suas tormentas, devolvem aos campos seus prantos, germinando as sementes dormentes. A natureza é revigorante e se perpetua a cada ciclo indiferente aos rigores de um relógio.

A natureza é natural, mas não é assim porque é espontânea. A natureza é quantizada, obedecendo estados energéticos permitidos. As forças que a possibilitam são as breves ações que perseguem um estado equilibrado. E destas forças estranhas só conhecemos os seus efeitos. Talvez, não existam ou são hipotéticas. Talvez, mesmo, não existam. O que pode haver é uma tendência ao equilíbrio. A natureza é misteriosa e se conduz por causas que só podemos imaginar, mas se perfaz indiferente aos rigores das ciências aplicadas.

O natural se desenrola por seus fenômenos cíclicos. Causas e efeitos, ações e reações que rebobinam a película da vida. O natural é repleto de efeitos antagônicos como o calor e o frio, o forte e o fraco e tudo o mais que de contrastante podemos perceber. O desequilíbrio é a essência da natureza, pois é assim que ela transforma. A natureza possibilita a vida porque cria os desequilíbrios, almejando um sucedâneo equilíbrio, sendo mais fácil desequilibrar do que equilibrar. A natureza é entrópica na medida de sua desordem e se reorganiza indiferente aos rigores das nossas formulações.

Mas não posso nem dizer que diante dela sinto um desconforto, pois, mesmo estranha, é exuberante e revigorante. Apesar de contemplá-la com admiração, não posso dizer que faço parte deste complexo sistema na inteireza do meu ser. Sinto que sou produto de suas ações e reações e, ao mesmo tempo, sou vulnerável às suas forças e dependente de seus recursos. Mas, há algo que salta os limites do seu controle que me torna o seu algoz. Talvez, à natureza não fosse possível prever o antinatural. E é isto, a antinaturalidade, que me põe à margem desta natureza. Sou a força degradadora da vida, a destruir e violar os princípios da natureza. Sou o último dos predadores ou a natureza se encarregará de equilibrar os efeitos degradantes da civilização, sendo ela própria o nosso único predador? A nós, ela reserva seus desertos quentes e gelados com rigores suficientes para exterminar a antinaturalidade. A natureza é exterminadora para devolver ao mundo o seu explendor indiferente à humanidade.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.