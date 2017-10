Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 1º de outubro de 2017

Como se nada

tivesse acontecido

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Hoje faz três anos que eu não morri. Na dedicatória das suas memórias póstumas, Brás Cubas escreveu diferente e tornou-se um clássico da nossa literatura. Eu, felizmente, não tive a mesma sorte. Sobrevivi, apenas, adiando até aqui o trabalho que um dia darei aos vermes.

Não quero parecer o chato que anima churrasco contando vantagens, mas tenho motivos para comemorar o adiamento da minha passagem. Na verdade, esses três anos teriam sido muito diferentes — nem precisa ser kardecista para perceber. Mas, mesmo que seja apenas para mim, como faz diferença o fato de ainda estar por aqui!

Sobrevivi para agradecer; não ao fato de ter sobrevivido, mas às tantas pessoas a quem eu teria ficado devendo um muito obrigado. A todos sou grato e tenho procurado dizer isso com todas as letras, nas crônicas semanais, nas músicas que voltei a compor, na conversa fiada… Sou grato àqueles que me estenderam a mão e àqueles que me deram as costas — ambos, afinal, me ajudaram a conhecer um pouco melhor o ser humano.

Sobrevivi também para me desculpar e para poder me despedir, porque o que há de mais triste na morte são as coisas deixadas pela metade ou por fazer — acho que até as contas a pagar me chateariam. As meias, as mesmas camisetas sujas no cesto, a desordem das gavetas, a parte que nos cabe do guarda-roupa, o não ter dito a certas pessoas o quanto as amamos… Como na história do médico Juvenal Urbino, que morreu ao despencar da mangueira do quintal quando tentava pegar o seu papagaio fujão. Juvenal resistiu, no chão, para esperar rever os olhos da mulher que vinha correndo de dentro da casa. Era Fermina Daza, com quem ele tinha vivido por mais de meio século, mas faltavam aqueles minutos para Juvenal se encontrar com os olhos dela pela última vez e para todo o sempre. (Era esse o livro que você devia ler para, quem sabe, entender o quanto é possível gostar de alguém para além das convenções de hoje, para além do que diz o psicanalista, o conferencista famoso e a rezadeira).

Se ainda não descobri ao certo porque foi mesmo que eu não morri três anos atrás, um motivo me basta para achar que aquela quinta-feira era o meu dia de sorte: o fato de estar aqui para procurar esse motivo no palheiro. E ter reconstruído a casa, e estar cuidando das plantas que ficaram no quintal, e continuar estendendo a toalha para o café da manhã de todos esses dias, como se nada tivesse acontecido.