Coluna “Dicas” – Edição de 1º de outubro de 2017

Afinal

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) finalmente tornou oficial a punição à empresa Dux Concursos Públicos, que causou transtornos em vários municípios e é alvo de investigações do Ministério Público, inclusive pela suposta venda de apostilas em concurso. A pena publicada no “Diário Oficial” é a suspensão temporária de participar de licitações e contratar com a administração. O prazo da pena vai até janeiro de 2019. O problema é que a empresa, com sede em Santa Cruz, possui vários CNPJs para driblar este tipo de punição.

Incoerência

O ex-vereador Souza Neto (DEM) criticou o fato do empresário Renan Alves assumir a secretaria de Comunicação do prefeito Otacílio Parras (PSB) sem deixar o quinzenário “Atual”, jornal de sua propriedade. Segundo ele, a dubiedade nas relações fere a ética. Souza tem razão, mas mostra-se incoerente. Afinal, quando vereador por dois mandatos ele jamais abandonou os microfones da rádio Difusora, inclusive participando de programas de comentários políticos.

Surpresa

A abertura de um inquérito para investigar a participação do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) no desvio de dinheiro público, por ordem da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, pode ser apenas uma separação de agente político com cargo eletivo dos demais inquéritos que correm na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, o fato assusta correligionários do prefeito. Emissoras dóceis correram para informar que Otacílio vai a Ourinhos apenas “para ser ouvido”. Na verdade, será interrogado.

Museu

Em resposta aos vereadores Maura Macieirinha (PSDB) e Murilo Sala (SD), a administração informou que vai exibir filmes no entorno do museu municipal, numa tentativa de difundir cultura no entorno e atrair frequentadores. Há um mês, o jornal noticiou que o prédio do museu está abandonado e cheio de infiltrações. No entanto, segundo o secretário de Cultura Luciano Pimentel, as obras já foram feitas. A demora, segundo ele, ocorreu porque nenhuma empresa queria fazer o serviço…

Sem conexão

Moradores de Sodrélia estão reclamando da ausência do sinal de internet que havia sido disponibilizado em praças do distrito. Era um dos entretenimentos da pequena população do local, mas sumiu há várias semanas. O governo disse que já está providenciando reparos.

Retaliação?

O prefeito acabou com o estacionamento no prédio do jornal. Mandou pintar tudo com faixa amarela…

TCE julga ilegal

cessão de área

Em julgamento na semana passada, o Tribunal de Contas julgou irregular o contrato entre a concessionária Volkswagen Qualità e o município, para uso da área pública onde funciona a empresa. Além disso, os responsáveis serão multados. O acórdão ainda não saiu e ainda não se sabe quais as reais consequências da pena.

“Coisas de Política”

Pela tangente

Aquele político achava uma saída para tudo. Certa feita, vinha com seu carro de uma cidade vizinha. Como era seu costume, dirigia em alta velocidade, muito acima do permitido. Ao fazer uma curva, deu de cara com uma viatura e um guarda, fazendo sinal de parada. Estacionou o carro e o policial pediu os documentos:

— Não tenho – disse ele —. Nem documentos pessoais, nem do veículo.

O policial, então, perguntou o que havia no porta-luvas e no porta-malas, ao que ele respondeu:

— No porta-luvas tenho um revólver e, no porta-malas, um corpo baleado.

O guarda, diante da grave situação, pediu reforço de outros oficiais. O comandante que acompanhava, ao ouvir o relato do guarda, pediu os documentos ao motorista. Foram prontamente entregues. Olhou o porta-luvas e o porta-malas: tudo em ordem, nada suspeito. Nisto, o político motorista disse ao comandante:

— Senhor Capitão, este guarda é muito inventivo… Daqui a pouco ele é capaz de dizer que eu estava em alta velocidade!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)