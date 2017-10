Força da maçonaria garante Bitencourt como secretário

Fernando Bitencourt balança no cargo, mas não cai

Na semana passada, era iminente a exoneração do secretário de Educação Fernando Bitencourt. A informação ganhou força após vazamentos da prefeitura e algumas emissoras de rádio informaram, na última quarta-feira, 27, que Bitencourt seria demitido. No entanto, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse no mesmo dia que o secretário será mantido até o final do governo. “Houve apenas um puxão de orelhas”, disse o prefeito. Sabe-se que houve reuniões tensas na prefeitura até que Fernando foi confirmado no cargo.

A força do secretário não consiste apenas na sua reconhecida competência, já que foi funcionário do Senai durante muitos anos. Na verdade, Fernando Bitencourt é um dos principais representantes da maçonaria em Santa Cruz do Rio Pardo. O movimento, que tradicionalmente era considerado “secreto”, começou a abrir as portas para a sociedade nos últimos anos e, inclusive, divulga sua participação em eventos beneficentes e assistenciais.

Mas a maçonaria sempre teve forte influência, principalmente na política. Fernando Bitencourt, por exemplo, chegou à secretaria por indicação do vereador João Marcelo Santos, que também faz parte da loja maçônica.

O secretário já “balançou” no cargo várias vezes, pois é nítido o descontentamento do prefeito com algumas atitudes de Bitencourt. No entanto, Otacílio Parras sempre pensa duas vezes antes de exonerá-lo, já que conhece — e aparentemente respeita — a força da maçonaria.