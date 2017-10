No mundo, a cada 40 segundos há um suicídio

Psicóloga alerta que a pessoa costuma

dar alguns sinais antes do ato extremo

No Brasil, o suicídio mata mais do que a Aids ou até mesmo alguns tipos de câncer. O problema é que as pessoas têm receio de discutir o assunto, com medo de encarar de frente doenças psicológicas que podem levar à morte. É por isso que houve a campanha “Setembro Amarelo” de prevenção ao suicídio. Na rede de saúde pública, o tema foi discutido por profissionais da área em vários municípios.

De acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), um milhão de pessoas cometeram suicídio no ano 2000. As pesquisas trazem ainda dados preocupantes, como o fato de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo — e a cada três segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. No Brasil, 32 pessoas se matam por dia, uma taxa de mortalidade maior se comparada a doenças como o câncer.

Por outro lado, pesquisas apontam que nove entre dez casos poderiam ser evitados. A psicóloga Simone Alves Cotrin Moreira, supervisora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Marília, alerta que a sociedade pode ajudar a conter este ato por parte de alguém da família ou mesmo conhecido.

“O Setembro Amarelo foi instituído para chamar a atenção sobre o problema, mas a nossa conduta para evitar estes casos deve ser constante”, explicou Simone.

As pesquisas sobre o assunto indicam, ainda, que quem mais se mata são pessoas com depressão, transtorno de personalidade, traços de impulsividade, história de suicídio na família e alcoólatras. O ato extremo contra a vida também pode estar associado a algumas doenças neurológicas, AVC, câncer e HIV.

Estudos demonstram também que os homens se matam mais do que as mulheres. O pico de idade para o suicídio é de 15 a 35 anos ou acima de 75 anos.

A psicóloga alerta que a pessoa com disposição ao suicídio costuma dar sinais à família, como desespero, baixa estima e desamparo. “É preciso desmistificar alguns pontos, como as falas ‘quem quer se matar não avisa’, ou ‘passou o risco’. As pessoas que estão próximas devem estar abertas para conversa, ouvir mais o próximo e falar menos”, disse Simone. Segundo ela, alguns minutos podem fazer a diferença, “pois aquele que estava com a intenção de se suicidar perde o foco da situação”.

Já os profissionais de saúde que atendem este tipo de paciente devem manter uma escuta qualificada, ouvindo as dores emocionais, sabendo interpretar os sinais para encaminhamento ao tratamento psicoterapêutico e medicamentoso.

Mais informações sobre as ações da campanha podem ser acessadas no site www.setembroamarelo.org.br.