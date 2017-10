Portador de marcapasso, empresário reclama das portas giratórias

Marcapasso é risco para usuários de bancos

O empresário José Eduardo Rios, 72, reclama que sofre constrangimentos com o problema cardíaco que possui há anos, especialmente quando vai entrar numa agência bancária através das portas giratórias que detectam metais. Ele teve um marcapasso implantado há 13 anos e, portanto, não pode passar por qualquer tipo de mecanismo. O risco é desregular totalmente o dispositivo cardíaco, o que pode comprometer a saúde do paciente.

Segundo Rios, em Santa Cruz do Rio Pardo apenas o banco Itaú possui uma porta especial, que não interfere no marcapasso. Há, inclusive, um aviso ao público sobre o benefício. “Por que os outros bancos da cidade não instalaram este tipo de equipamento?”, questiona o empresário.

José Eduardo porta um cartão para avisar o vigia da agência sobre a existência do marcapasso. “Entretanto, invariavelmente ele não tem a chave da porta lateral e preciso ficar aguardando a presença de um gerente. É constrangedor, pois todo mundo fica olhando e até perguntando sobre o meu problema”, afirmou.

O problema é maior, segundo Rios, em dia de pagamentos. “Já esperei muito tempo, sob os olhares das pessoas”, contou.

O empresário descobriu há apenas duas semanas que o Itaú possui um dispositivo especial na porta giratória. “Então, este equipamento existe e toda agência deveria ter”, disse. Ele elogiou a instalação deste tipo de porta na agência de Santa Cruz.

José Eduardo disse que é conhecido dos funcionários de outras agências. “Mas o problema está na chave, que não fica com o vigia. Toda vez fico esperando”, disse.

Riscos

A instalação de portas giratórias em agências bancárias é uma obrigatoriedade legal. A Justiça, por sua vez, já decidiu algumas vezes que enfrentar o dispositivo não é constrangedor para o portador do marcapasso.

Entretanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já alertou os portadores de marcapassos sobre os riscos dos detectores de metais, presentes nas portas giratórias de bancos ou aeroportos.

De acordo com a recomendação da entidade médica, a interferência magnética do equipamento pode alterar a bateria do dispositivo cardíaco. O risco acontece porque a porta possui um imã no detector de metais.

Desregulado, o marcapasso muda o batimento cardíaco, fazendo com que o coração funcione na frequência incorreta. O paciente pode ter palpitações e sofrer desmaios. No caso de ficar preso no travamento da porta, há risco de parada cardíaca.