Prejuízo em incêndio que destruiu a frota de indústria passa de R$ 1 milhão

Incêndio durou três horas para ser debelado

Um incêndio destruiu 10 veículos da indústria “Sorvetes Beguetto” na noite de domingo, 1º, entre eles sete caminhões, dois utilitários e uma moto. O fogo durou mais de três horas no pátio de veículos da empresa, que fica no bairro Nabig Queiroz. O prejuízo passa de R$ 1 milhão, pois nem todos os caminhões tinham apólices de seguro. Ninguém ficou ferido.

Como havia combustíveis nos veículos, o fogo se alastrou rapidamente no início da noite de domingo. Os bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo pediram auxílio à corporação de Ourinhos. Além disso, veículos da Sabesp, Special Dog e usina Raizen enviaram veículos de combate a incêndio. Moradores de Santa Cruz e até bombeiros aposentados foram ao local para ajudar no combate às chamas.

A polícia ainda não sabe o que causou o incêndio, mas as primeiras informações dão conta de um curto-circuito num dos veículos, já que os baús são refrigerados e estavam aguardando para iniciar entregas nesta segunda-feira. A indústria Beguetto vai recorrer ao aluguel de caminhões para manter a entrega dos produtos. A marca é tradicional no Estado de São Paulo e no Paraná.