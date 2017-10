Vereador Paulo Pinhata pede desculpa na emissora de rádio errada

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) pediu desculpas aos colegas da Câmara por ter declarado, em emissora de rádio, que os vereadores da legislatura anterior foram “omissos” em relação à denúncia de horas extras fictícias na Codesan — empresa de economia mista pertencente ao município. As declarações provocaram um mal-estar entre os vereadores e foi o principal tema de uma reunião na segunda-feira, 25, minutos antes da sessão ordinária da Câmara.

Pinhata fez a crítica na rádio 104 FM, em entrevista ao apresentador do “Giro de Notícias”, Diego Singolani. Segundo ele, o caso das horas extras, denunciado pelo DEBATE em junho deste ano, já constava no relatório de uma CPI aberta em 2015, mas não chegou a ser apurado. “Houve apontamento e os vereadores não quiseram apurar”, afirmou.

Na segunda-feira, ele pediu desculpas aos vereadores, reconhecendo que havia se exacerbado ao criticar os colegas, já que alguns foram reeleitos.

Na reunião, o vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) elogiou a atitude de Pinhata, mas ponderou que qualquer pedido de desculpas deveria ser feito na emissora de rádio. O colega aceitou.

Na semana passada, Pinhata cumpriu a promessa, mas errou de emissora de rádio. O pedido de desculpas foi feito em entrevista à rádio Difusora AM. “A gente, que está começando como vereador, acaba entrando na política de forma afoita. Às vezes é melhor ter cuidado e cautela”, disse. “Não conheço a matéria, pois não sou técnico no assunto e tenho raízes rurais. Este é um caso que deve ser examinado pelas autoridades competentes”, afirmou.

“Jamais quis prejudicar alguém”, disse, “mas não sou eu quem vai dizer que há alguma coisa errada”. Em seguida, disse que “reconhecia” seu erro. “Na hora da entrevista a uma outra emissora, fiz um pronunciamento errado em generalizar todos os vereadores. Humildemente, peço desculpas àqueles que por ventura eu tenha ofendido”, concluiu.