Otacílio agora admite que Guimarães saiu por ‘questão jurídica’

Informação anterior era ‘motivo particular’

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) acabou cometendo uma indiscrição contra um de seus principais aliados atualmente, o ex-secretário Célio Guimarães, que ocupou a pasta da Comunicação Social até abril, quando foi substituído por Nathália Scarme Simão, que agora deixa a vaga para Renan Alves. Na rádio Band FM, Otacílio revelou que Célio deixou o cargo devido a “problemas jurídicos”.

Marqueteiro das duas últimas campanhas eleitorais de Otacílio, Guimarães ocupou vários cargos na administração até que, num gesto que surpreendeu os mais próximos, pediu demissão. Em entrevistas, disse que precisava se dedicar às atividades particulares. “Preciso cuidar do meu futuro”, disse em abril ao jornal.

Célio, inclusive, negou que sua saída do governo tivesse relação com uma denúncia do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) ao Ministério Público, sobre uma condenação que o impediria de assumir cargos públicos. Segundo ele, a pena recaiu sobre sua empresa, que pagou uma multa e o processo foi extinto pela Justiça Eleitoral.

Hoje, porém, o próprio prefeito confirmou que Célio Guimarães não poderia ocupar cargos na administração. “Ele tinha problemas jurídicos e foi obrigado a sair”, afirmou. Otacílio contou, inclusive, que estudou a possibilidade de “renomear” o marqueteiro para o mesmo cargo. “Esperamos para ver se ele resolvesse o problema jurídico, mas chegou-se à conclusão que isto não tem jeito mesmo”, disse.

Célio Guimarães foi condenado por ter feito uma doação irregular a um candidato na cidade de Ubirajara, cuja campanha coordenou. Ele pagou uma multa. Célio é o atual presidente do PRB.