Rádio convoca Mira para atacar o jornal

Ex-prefeito garante que é ‘ficha limpa’ e desmente fatos

Uma aula de como não fazer jornalismo. Assim foi a entrevista do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) na rádio Difusora AM, de Santa Cruz do Rio Pardo, no início da semana passada. Convocado pela emissora para atacar o DEBATE, Mira ficou à vontade para falar sobre a condenação judicial que o deixou inelegível e determinou a perda do cargo comissionado que ocupa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Posou de inocente, disse que continua “ficha limpa” e os entrevistadores concordaram, sem ao menos pesquisar a sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponível na internet, ou mesmo o cadastro de inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça.

Mira foi condenado no TJ-SP por contratar um advogado pela prefeitura sem licitação pública, enquanto o profissional atuou em sua defesa numa Comissão Processante. A pena impõe suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e perda do cargo. Para evitar o trânsito em julgado, ele ajuizou “embargos declaratórios”, que foram negados há duas semanas. Com isso, basta esgotarem-se os recursos no tribunal paulista para que os efeitos da “Lei da Ficha Suja” recaiam sobre o ex-prefeito.

Mira, por sinal, já consta no cadastro do Conselho Nacional de Justiça como “ficha suja” por ter sido condenado por improbidade administrativa no chamado “escândalo do ITBI”. A nova condenação ainda nem chegou ao CNJ.



O curioso é que Mira foi entrevistado pelo DEBATE na semana passada, onde expôs todos os seus argumentos sobre a condenação. Entretanto, na rádio ele se portou como se o jornal não o ouvisse, inclusive desdenhando sobre declarações que ele próprio enviou por escrito.

A Difusora, que recentemente ganhou uma área pública da prefeitura, fato criticado pelo jornal, escalou seus repórteres para instigar o ex-prefeito contra o DEBATE a todo instante. “Santa Cruz tem gente inteligente que não acredita em qualquer notícia”, disse Mira. Ele anunciou que possui um processo contra o jornal e vai pedir o leilão de todos os bens da empresa.

Mais de uma semana após a entrevista de Mira, a rádio não concedeu o direito de resposta ao jornal. A alternativa é uma ação judicial e ainda reclamar deste posicionamento político aos órgãos federais, uma vez que rádio é uma concessão pública, diferente de jornais e revistas. Em Marília, por exemplo, o uso político de emissoras provocou o fechamento de quatro empresas — as rádios “Dirceu” e “Diário”, em janeiro, e “Clube” e “Itaipu” no mês passado.