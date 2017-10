Secretária Elaine Botelho garante que ajudou desabrigados

A secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Elaine Botelho, contestou na semana passada as declarações da família que perdeu tudo num incêndio na casa de tábua onde morava, no bairro da Estação. De acordo com o trabalhador rural Alex Batista, o município não deu qualquer apoio à família e ainda proibiu o casal e os cinco filhos de se alojarem numa casa em construção, a poucos metros do incêndio. O imóvel, segundo a prefeitura, está numa área invadida, onde será construída uma avenida.

Elaine, porém, disse que a secretaria “está atenta e trabalha de forma coordenada”. No caso do incêndio, ela disse que não pode estar presente pessoalmente no local no dia do sinistro, no sábado, porque a filha teve problemas de saúde. Entretanto, determinou aos técnicos e funcionários da secretaria que atendessem os moradores desabrigados.

A secretária disse que conselheiros tutelares estiveram no local para os primeiros atendimentos, uma vez que havia crianças na casa. Segundo Elaine, funcionários da secretaria e do Fundo Social de Solidariedade também estiveram amparando a família, embora sem uniformes. Ela contou que até um fogão foi doado.

Elaine também contou que o socorro continuou na segunda-feira, quando houve atendimento à família no Cras do bairro da Estação. Além disso, ela lembra que a secretaria do Meio Ambiente forneceu uma máquina para auxiliar na retirada dos entulhos provenientes do incêndio.

Sem ajuda

A família de Alex Batista, entretanto, confirma apenas que conselheiros tutelares estiveram no local. Ele, a mulher e os filhos estão na casa de parentes, enquanto aguardam a reforma de uma residência em construção a poucos metros do imóvel incendiado. Os móveis e materiais de construção foram doados pela comunidade, assim como roupas e móveis.

A família também lembra que a máquina foi conseguida pelo vereador Cristiano Neves (PRB) e que o atendimento no Cras aconteceu porque eles procuraram diretamente ajuda na instituição.