Almoço já tradicional para as crianças é mantido por família

Evento é realizado há quase 50 anos e já está na terceira

geração da família que organiza a festa do próximo dia 12

O almoço para as crianças, que tradicionalmente a aposentada Geralda dos Reis Fernandes promovia todos os anos no Dia das Crianças, tem novas caras desde 2006, depois que ela morreu na véspera de receber um título de cidadã santa-cruzense outorgado pela Câmara. No entanto, a família — sobrinhos e filhos — mantém a tradição que se repete há quase 50 anos. Na semana passada, José Raimundo Fernandes, o “Cocão”, e a sobrinha Cleuma de Jesus Cardoso começaram os preparativos para a festa que costuma reunir centenas de crianças.

O desafio, como todos os anos, é conseguir as doações de alimentos, doces, refrigerantes e até botijões de gás. “Já estamos atrás das pessoas, pois muita gente gosta de ajudar”, disse Cleuma, admitindo que sempre há um “nervosismo” dos organizadores quando o evento se aproxima. “Mas nunca deu nada errado”, diz Zé Cocão.

Neste ano, por exemplo, o almoço pode atrair ainda mais pessoas, pois novos bairros surgiram no entorno da vila Bom Jesus, onde a festa é realizada sempre no mesmo lugar. É o caso do Jardim Califórnia, que já tem novos moradores. “E muitas crianças”, lembra Cleuma.

A festa, na verdade, também é religiosa. Afinal, a “dona” Geralda, que iniciou tudo, era devota de Nossa Senhora Aparecida. Assim, antes do almoço acontece uma tradicional “reza do terço”, que reúne adultos e crianças.

O cardápio também não muda muito de acordo com os anos. Mas não faltam frango, o macarrão, arroz e maionese. No início, segundo Zé Cocão, havia outros tipos de carne, mas a festa cresceu tanto que é preciso uma quantidade muito grande para servir a todos. “Então, a carne doada serve, por exemplo, para o molho do macarrão”, diz Cleuma.

O almoço começa a ser preparado na véspera do feriado, que neste ano vai cair na próxima quinta-feira, 12. As mulheres ficam até meia-noite e retomam o trabalho antes das 6h da manhã. Afinal, são produzidos cerca de 30 quilos de arroz. Batata, são mais 30 quilos. “A maionese é o prato que não sobra nada”, diz Cleuma.

Os participantes podem repetir o prato à vontade. A sobremesa é a única guloseima que costuma faltar, pois nem sempre as doações conseguem suprir a quantidade necessária. “A criança que chegar primeiro, leva”, diz Cocão.

O almoço começa a ser servido aproximadamente às 16h, depois da reza. As crianças costumam ter um dia especial, pois os organizadores alugam brinquedos infantis, como cama elástica e escorregadores de ar. “É uma diversão para elas, um dia feliz”, diz Cleuma.

Quando a festa termina, há outra tradição. Os alimentos que sobram são doados a famílias carentes do bairro. Se a quantidade for grande, o que é raro, uma entidade assistencial é escolhida para receber os produtos. Cleuma diz que muitas vezes foi o Educandário Lar da Criança, que acolhe órfãos e abandonados pelas famílias.

Doações de todos os tipos podem ser feitas através dos telefones (14) 99695-4492 ou 99606-9020. Os organizadores podem, inclusive, buscar os produtos. Além disso, os interessados também pode levar as doações diretamente no local da festa, na rua Francisco Estevão, 215, no bairro Bom Jardim.