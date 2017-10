Cartas – Edição de 1º de outubro de 2017

Nossos astros

Lendo uma revista um pouco antiga, vi uma entrevista com Zezé Di Camargo que, com seu irmão Luciano, fazem um grande sucesso com a música sertaneja.

Fique surpresa com as respostas dele. Ele disse que não esperava fazer tanto sucesso como a dupla vem fazendo.

Com 25 anos de carreira, diz que eles apenas criaram uma “sonoridade diferente” com o romantismo de Roberto Carlos e outros cantores populares dos anos 70.

Também disse que hoje existe uma padronização do estilo sertanejo, que colocando 10 artistas novos cantando, ele é incapaz de definir quem é quem ou quem canta.

Eu concordo plenamente com isso. Todos cantam a mesma coisa com letra diferente.

Contoui que, uma vez, um sitiante disse-lhe que ia vender o sítio para gravar um disco. Ele o aconselhou a não fazer isso.

Hoje essa pessoa não tem mais o sítio e também não conseguiu realizar seu sonho

de cantar.

Hoje os jovens não assistem TV, não compram CD e preferem ter um pen drive com mil músicas gravadas.

Os tempos mudam, as coisas não são as mesmas. O mundo está muito diferente — e põe diferença nisto! Eu costumo dizer que o mundo terá uns 50 anos para acabar e, se durar mais, serão mais 50. Portanto, 100 anos no máximo.

E salve-se quem puder.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Constrangimento

Em 2003, num baile em São Pedro do Turvo, senti-me mal. No outro dia cedo procurei o cardiologista Valter Henares para exames, que diagnosticou falência no aurículo cardíaco, indicando instalação de desfibrilador, o popular marcapasso. Relutei muito na colocação. Procurei novos cardiologistas, mas prevaleceu a indicação precisa de Valter Henares, que, de pronto encaminhou-me para a Santa Casa de Marília, aos cuidados do Dr. Rubens Tofano de Barros, que instalou o marcapasso em mim.

Aparentemente, “sarei”. Meu coração passou a bater os 40 do marcapasso natural e mais 40 do artificial. Devo a eles, Valter e Rubens, esses 14 anos de vida posterior. Até música, nos bailes com Jovino e Giovane, acharam, no cancioneiro, uma música da dupla Pena Branca e Chavantinho que cantam “O cuitelinho”, que, em um dos versos, fala, “quando uma bate, a outra faia”.

De pronto, elegemos a musica como hino dos usuários de marcapasso. Quando uma bate, a outra falha. Sempre que, quando a dupla está tocando e eu chego, eles, de pronto, cantam o Cuitelinho.

Passados os 14 anos, estou no segundo marcapasso, instalado em outubro de 2014. Espero que este também dure os 12 anos do primeiro.

Bem, mas é uma restrição constrangedora o fato de que as leis não me consideram deficiente por isso. Mas os constrangimentos existem, tenho que usar portas especiais, nos bancos, nas repartições públicas e nos aeroportos. Causa curiosidade em quem está perto. Nos dias de muito movimento bancário, nos dias de pagamentos, evito ir aos bancos, para não causar curiosidade nem constrangimentos para mim, que tenho que tornar pública uma deficiência cardíaca minha, que poderia ser só de meu conhecimento, não fossem as portas eletrônicas. Aliás, se travarem quando da indicação do marcapasso, gera constrangimentos e arritmias cardíacas que precisam ser, novamente, reguladas nos locais de recursos, no caso aqui, Ourinhos ou Marília.

Existe literatura sobre o fato no site G1, que trata com detalhes o assunto. Entra em particularidades de um empresário Antonio Nardeli, que demorou 40 minutos para explicar a conta que queria pagar. Inclusive, citou ele, “porque eu tenho que dar conta das minhas coisas a terceiros”.

A deficiência é minha, não tenho que torná-la publica. Caso o assunto lhe interesse ou cause curiosidade, veja no G1.com, que traz o seguinte titulo: “Quem usa marcapasso pode passar por constrangimento no banco”.

Quase todas as agências bancárias têm portas giratórias com detectores de metal. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a partir de 1994, mais de 200 mil pessoas receberam o dispositivo cardíaco. Tal como Antonio Nardeli, não tenho nada com o problema dos outros 199.999. Tenho que resolver as minhas mazelas.

Bem, na cidade em que vivo existem quatro casas bancárias, em que o procedimento é idêntico e precário na identificação do cliente: não respeitam a individualidade dos usuários de marcapasso.

Digo isto porque esses dias fui ao Banco Itaú, procedimento que raramente faço, e deparei-me com uma porta giratória de ultima geração, onde estava escrito: “Esta porta não bloqueia usuários de marcapasso”. Olhei curioso para o segurança, que já me conhecia e deu sinal para que eu entrasse, o que me causou curiosidade e estranheza pelas diferenças dos procedimentos das outras casas bancárias.

Procurei a gerente Fernanda Braz que, de pronto e muito atenciosamente, me disse que todas as agencias Itaú se preocupam com a deficiência dos usuários de marcapasso e portadores também de outras anomalias com pinos cirúrgicos de ortopedia.

Bem, se a tecnologia moderna existe, ser usuário das portas antigas é o mesmo que ir hoje a São Paulo de Fusca, que virou objeto de colecionador. Então, por que ser usuário de uma porta modelo “Fusca”, totalmente desatualizada pela tecnologia moderna? E, ora veja, de cinco casas bancárias, apenas uma usa tecnologia moderna.

Não me consta que a instituição Itaú Unibanco seja a mais poderosa e rica do mercado. Por que, então, só o Itaú respeita os usuários de marcapasso e pinos cirúrgicos acerca do constrangimento de ter que tornar pública uma deficiência que deveria ser particular e privada? Até o Banco do Brasil, que deveria dar o exemplo da sequência, ainda usa o procedimento antigo.

Há pouco mais de dois anos, o próprio segurança tinha a chave da porta alternativa. Hoje, por desentendimento entre a segurança do banco, os agentes não podem abrir a porta lateral. Têm que se dirigir a um funcionário para o feito, o que nem sempre ocorre nos três minutos regulamentares estabelecidos por lei.

Mentalizado e feito publicar por um usuário de marcapasso.

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Saturno revelado

A destruição planejada da nave espacial Cassini em Saturno no último 15 de setembro trouxe o interesse das pessoas para o planeta que tem um sistema complexo de luas e anéis, além de um hexágono em pleno polo norte.

A missão espacial Cassini-Huygens foi um projeto conjunto da NASA, ESA (Agência Espacial Europeia) e ASI (Agência Espacial Italiana), composta da nave Cassini e da sonda Huygens. Foi lançada em 15 de outubro de 1997 e chegou em Saturno em 1º de julho de 2004. A sonda europeia Huygens pousou na superfície de Titã, o maior satélite de Saturno, em 14 de janeiro de 2005.

O próprio Galileu observou os anéis de Saturno, mas no seu telescópio pareceram como duas esferas coladas ao planeta. Em 1656, Christian Huygens descobriu um satélite que foi batizado de Titã. Titã é a segunda maior lua do Sistema Solar (diâmetro de 5.150 km) e o único satélite a ter atmosfera. Giovanni Domenico Cassini descobriu outros quatro, foram nomeados de Reia, Japeto, Dioneia e Tétis.

Mimas e Enceladus foram descobertos por William Herschel em 1789. Depois descobriram Hipérion (1848) e Febe (1898), e em 1966, Epimeteu e Jano foram descobertos, luas que ocasionalmente aproximam-se e periodicamente troquem órbitas. Quando a Cassini-Huygens foi lançada já tinham descoberto 18 luas. Atualmente, foram confirmadas 53 e outras nove luas aguardam confirmação.

A lua Titã é tão grande que afeta as órbitas de outras luas próximas. Titã tem uma atmosfera rica em nitrogênio, ou seja, é semelhante à atmosfera da Terra de bilhões de anos atrás, antes que a vida aparecesse. Enquanto a atmosfera da Terra se estende cerca de 60 km para cima, a de Titã estende-se por quase 600 km.

Japeto tem um lado tão brilhante como a neve e um lado tão escuro quanto o breu, e um cume enorme que corre pela maior parte do seu equador do lado escuro. Febe orbita o planeta em uma direção oposta à das luas maiores de Saturno. E Mimas tem uma enorme cratera de um lado, resultado de um impacto que quase separou a lua, poderia mudar seu nome para “Estrela da Morte” sem pensar.

Já Encélado mostra evidências de vulcanismo de gelo ativo: Cassini observou fraturas quentes onde a evaporação do gelo escapa e forma uma enorme nuvem de vapor de água sobre o polo sul. Esta lua é especial por poder abrigar um oceano interno, ou seja, vida! Assim como Europa de Júpiter. Por conta disso, resolveram jogar a nave Cassine em Saturno, pois se ela caísse em Encélado, o gerador de potência de radioisótopo derreteria o gelo da superfície até penetrar o oceano interno, contaminando-o e matando possíveis formas de vida.

A lua Hipérion tem uma forma achatada estranha e gira, provavelmente devido a uma colisão recente. Já Pã órbita dentro dos anéis principais e ajuda a varrer os materiais de um espaço estreito conhecido como a Lacuna Encke.

E Tetis tem uma enorme zona de rachaduras chamada Chasma Ítaca que corre quase três quartos da lua. Na mesma órbita, nos pontos lagrangianos de Tetis foram descobertas as luas Telesto e Calipso. Isso também acontece com Dioneia que tem 60 graus à frente e atrás as luas Helene e Polideuces

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

A morte

Forte, não há suporte

Humanos são seus servos

Enigma definitivo da sorte

Sem sentido, ou a razão?

Nada de si sabemos

Gênio das ilusões

Vasta literatura

Mãe de todos os profetas

És dócil ou repugnante?

Só me socorre o insólito

De dizer que és útil

Não raro a solução solitária

A defenestrar do mundo

Da matéria e do espírito

Seus imaginários donos.

— Amadeu Roberto Garrido de Paula (São Paulo-SP)

Resposta da secretária

Em resposta à carta do leitor Eduardo Tasha Rios, publicada na última edição deste jornal, o qual faz questionamentos sobre o trabalho da minha pessoa como secretária Municipal e também da atuação da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, informo que o cidadão não é frequentador das dependências da Secretaria e muito menos colaborador voluntário, ou mesmo membro de algum dos cinco conselhos pertencentes a esta unidade, não possuindo, portanto, conhecimento sobre as normativas de atendimento desta secretaria.

Embora todos os secretários da administração pública municipal tenham carga horária livre, o nosso gestor acompanha sua equipe e exige o máximo de dedicação e empenho, onde o horário livre significa jornada intensificada. Com esse espírito é que todos os dias atuo como titular da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Social, participando de atividades fora da unidade gestora e deslocando até os equipamentos (CRAS I, CRAS II, REVIVER Estação e Jardim Brasília, Projeto Crescer e Crescer Jovem, CREAS, CadÚnico, Sala dos Conselhos e Setor de Cursos Profissionalizantes). Realizo atendimento ao público todos os dias na sede da secretaria, situada à rua Oscar Rosa, no Bairro da Estação, além de estar em constante contato com toda a equipe pertencente a esta secretaria da qual sou titular. Isto inclui o conselho tutelar, conselhos municipais e de toda administração municipal até mesmo fora do horário de expediente.

Sobre o atendimento à família supra citada, todos os atendimentos foram realizados no mesmo dia do incêndio, sendo que no sábado a equipe não estava uniformizada ou identificada, mas fez todos os procedimentos necessários através de doações de alimentos, roupas, calçados, medicamentos e transporte de doações. A família encontrava-se abrigada e não necessitava naquele momento de alguma intervenção maior.

Na semana seguinte continuamos os atendimentos que contemplavam documentação da família, inserção no cadastro único para eventuais benefícios federais ou estaduais a que necessitassem, além de vaga em creche para uma das crianças que não frequentava.

A casa incendiada não está inserida na área da Estrada de Ferro Sorocabana, o qual pode ser reconstruída no mesmo local com calma e tempo para que não burlem nenhuma legislação, pois estão abrigados e podem permanecer por um tempo no local.

Quanto a alegação de ter sido procurada 13 vezes, muito me espanta, pois das vezes em que me ligou no celular pessoal sempre o atendi prontamente, ainda esperando aquele livro que estas me “devendo”. Quando quiser, é só marcar.

Me lembro ainda de ter encaminhado uma denúncia do nobre professor ao Conselho do Idoso, denúncia esta de um caso já acompanhado pelo Judiciário local, o qual não deveria nem ter sido aceita pelo conselho. Contudo, prontamente encaminhada à Mesa do Conselho e deliberada seu encaminhamento à Promotoria local, para que fosse efetuada todas as providências.

Questionada a equipe se havia aparecido na secretaria, me disseram que o nobre professor apenas ligou um dia para solicitar justamente cópia de sua denúncia — e prontamente a equipe deixou o documento à sua disposição. Além do mais, o aguardei durante dois dias para que fosse tomar um cafezinho e, quem sabe, me levar o livro. Ainda o aguardo com ansiedade.

A Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, além dos atendimentos de praxe, acompanha sistematicamente mais de 250 famílias, através de seus equipamentos, e, além dos atendimentos normais e visitas, ainda acompanha e monitora as entidades vinculadas a esta pasta.

O trabalho é intenso e agradecemos todas as pessoas que voluntariamente e altruistamente nos ajudam nos trabalhos. Sempre que contactados, estamos prontos para atendê-los da melhor forma possível e dentro dos limites da lei.

O telefone da secretaria é o 3332-1310 e meu celular é público para que as autoridades competentes, em caso de emergências, ou calamidades públicas entrem em contato em qualquer horário. Muitas vezes fomos atender casos de enchente, ou mesmo casa queimada, altas horas da noite, pois todos os trâmites sempre são feitos dentro da lei.

— Eliane Botelho, secretária municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Social (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

O posto antigo da praça

— Foto do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcolezi Ramos de Castro mostra o antigo “Posto Esso” na praça Leônidas Camarinha (antiga praça da República), cujo estabelecimento existe até hoje, com outro nome. Não há informações sobre a data da fotografia, que possivelmente é dos anos 1930 ou 1940. O posto fica no cruzamento das ruas Conselheiro Antônio Prado e Catarina Etsuco Umezu (antiga Euzébio de Queiroz), quase na frente do prédio da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.