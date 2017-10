Sueli depõe hoje em Ourinhos e amanhã em Santa Cruz

A ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, que confessou ter operado o esquema criminoso que desviou milhões dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, está depondo na tarde desta quarta-feira, 4, na Delegacia Seccional de Polícia. Ela figura como testemunha no inquérito que apura o envolvimento e eventual responsabilidade de Otacílio Parras Assis (PSB) no caso. Como tem direito a foro privilegiado, o prefeito somente pode ser investigado pela Seccional e o processo vai tramitar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Outros dois ex-prefeitos – Adilson Mira e Maura Macieirinha, ambos do PSDB – estão sendo investigados na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. A ordem para investigar o prefeito Otacílio Parras veio da Procuradoria Geral de Justiça, que pediu a abertura de um inquérito específico.

Sueli volta a prestar depoimento amanhã na Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo, desta vez como indiciada no inquérito que apura o desvio de dinheiro público. Calcula-se que o esquema retirou mais de R$ 8 milhões dos cofres do município. Os números ainda são desencontrados porque a prefeitura ainda não conseguiu apurar o montante do desvio. Há meses, o atual prefeito contratou uma empresa especializada para fazer uma perícia na contabilidade, mas até hoje não houve um parecer oficial sobre o trabalho.