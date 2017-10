Acidente mata homem em estrada de S. Pedro

Na manhã de quarta-feira, 27, um grave acidente matou o trabalhador Flávio Sebastião Antunes, 35, na área rural de São Pedro do Turvo. Um caminhoneiro que presenciou o acidente disse que Flávio percorria a estrada, conhecida como “Estrada da Caixa D’água”, no sentido contrário, quando, de repente, colidiu com o caminhão.

“A pancada foi muito forte”, admitiu o motorista, que revelou não saber como a moto invadiu a direção contrária.

Não foram encontrados indícios sobre a causa do acidente. A vítima, Flávio Sebastião Antunes, foi levada ao Posto de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda a caminho do Pronto Socorro. O rapaz era morador da cidade de São Pedro do Turvo.