Cavaleiro de oito anos vence prova no rodeio

João Pedro foi destaque nos ‘Três Tambores’

O jovem João Pedro Juki dos Santos, de apenas 8 anos, foi o campeão da categoria “Kids” na prova dos “Três Tambores” realizada na festa do Peão de Ipaussu, no último domingo. Além disso, João Pedro foi o quinto colocado na categoria mirim.

Filho de Luiz Fernando dos Santos e Daniele Rodrigues Juki Santos, o garoto vem se destacando com competições deste tipo. “É um orgulho o fato dele ser o vencedor numa importante prova realizada em sua própria cidade”, disse o pai.

A Festa do Peão de Ipaussu terminou no último domingo, 24, batendo recordes de público das edições anteriores. O evento é promovido pela prefeitura da cidade. O prefeito Sergio Guidio, aliás, entregou o troféu ao campeão João Pedro Juki dos Santos.