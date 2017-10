Fogo destrói prédio em patrimônio

Segundo alguns moradores, incêndio foi criminoso

Um prédio considerado histórico pelos moradores do pequeno patrimônio de São Sebastião, nas proximidades do distrito de Caporanga, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi destruído após ter sido incendiado. Há indícios de que o incidente foi provocado.

O incêndio ocorreu na noite de sábado, 23, os moradores do bairro acionaram os bombeiros. O prédio era uma antiga “mercearia”, que estava abandonada há vários anos, desde que o patrimônio entrou em decadência e perdeu população.

O prédio foi inteiramente destruído pelo fogo, numa proporção grande, de acordo com relatos dos bombeiros.

Vizinhos acreditam que o fogo foi intencional porque o prédio não tinha sequer energia elétrica. “O fogo não começa sozinho. Tenho certeza que alguém passou no local e o incendiou”, disse uma moradora, indignada, que preferiu não se identificar.