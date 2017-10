Grave acidente na Raposo fere mulher

Com a chuva, ela perdeu o

controle do carro e capotou

Uma mulher ficou ferida após um grave acidente na manhã do último dia 30, na rodovia Raposo Tavares, em Bernardino de Campos. Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento a Joanita Zacchi de Campos, 42, que dirigia o Gol com placas de Fartura.

O carro capotou na pista molhada, o que complicou o serviço dos socorristas. O Corpo de Bombeiros teve que usar ferramentas hidráulicas para realizar o corte do carro e retirar a mulher.

Ela sofreu ferimento na cabeça, foi imobilizada e conduzida pelo Samu até a Santa Casa de Bernardino de Campos.]

Joanita é funcionária pública estadual e trabalha em Ourinhos. Ela contou aos socorristas que, após mais uma semana de serviço, estava retornando para Fartura, onde mora com a mãe.

A servidora não soube explicar os motivos do capotamento. “Apenas me lembro que tentei ultrapassar um caminhão”, disse.

Já o motorista de um caminhão da empresa ‘Marinho’, de Piraju, testemunhou o acidente e disse que a condutora do carro se apavorou após entrar para ultrapassar uma fila de caminhões. “Ela se assustou, pois vinha outro veículo na pista contrária. Primeiro ela desviou para o barranco e depois capotou por várias vezes. Realmente foi a mão de Deus que impediu uma tragédia”, disse o rapaz, que ajudou no socorro.