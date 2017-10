Moradores reclamam de material em casa de idoso

Residência fica no bairro Ettore Cortela e provoca discussão

Moradores da rua Tonico Vuolo, no bairro Ettore Cortela, em Santa Cruz do Rio Pardo, dizem que não suportam mais as condições da residência do aposentado Orlando Ciardulo, que acumula materiais recicláveis em todo o quintal da casa. O morador, por sua vez, diz que é o seu meio de vida, já que vende os materiais.

O problema que divide os moradores do bairro acontece há muitos anos. A dona de casa Maria Neusa Mendes, que é vizinha do aposentado, conta que mora no bairro desde que as casas foram construídas. “Ninguém aguenta mosquitos, pernilongos, ratos, aranhas e baratas. Também há mau cheiro, que perturba a todos”, disse.

A moradora disse que já reclamou na Vigilância Sanitária, mas o problema continua. “Quem vê aquela situação, percebe que ninguém é obrigado a suportar”, reclama.

Na segunda-feira, 25, Maria Neusa foi novamente à prefeitura e conversou com fiscais. “A promessa é sempre a mesma, de que vão verificar o local”, disse.

A reportagem esteve no bairro e tentou conversar com o aposentado. Nervoso, a princípio ele se mostrou arredio. Na frente da casa, há tijolos, madeira e até geladeira velha espalhada pelo quintal. Orlando também reclamou dos vizinhos, dizendo que a reciclagem é a única fonte de renda dele. “Eu tenho um problema de coluna, pois sofri um acidente. Não posso trabalhar todos os dias”, contou.

Minutos depois, mais calmo, ele disse que vai retirar o material dentro de algum tempo. “Estes vizinhos precisam compreender minha situação”, disse.