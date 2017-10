Palestras alertam alunos sobre a responsabilidade no trânsito

Estudantes do Ensino Fundamental recebem orientações da PM

Na “Semana Nacional do Trânsito”, a Polícia Militar, com apoio da Cart (Concessionária Auto Raposo Tavares) e do município, ministrou uma palestra sobre segurança no trânsito para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Foram distribuídos gibis da nova edição de “Turma da Mônica” (editado por Maurício de Souza Produções) e, em parceria com a Artesp (Agência Nacional de Transportes do Estado de São Paulo), foram entregues mais de mil exemplares sob o título “Dicas de Segurança para Viajar Tranquilo”.

As palestras abrangiam inúmeros temas e tinham o objetivo de conscientizar alunos a respeito das regras estipuladas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os gibis da Turma da Mônica transmitem histórias e passatempos para conscientizar futuros motoristas sobre do papel de cada um no trânsito. Houve, também, dicas para ajudar os próprios pais no trânsito, que muitas vezes cometem pequenos equívocos. “As crianças captam várias informações e podem ajudar a polícia, cobrando até mesmo dos próprios pais, que muitas das vezes, não fazem o que é certo no trânsito”, disse um soldado PM.