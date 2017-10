Sueli Feitosa diz que outros culpados também devem pagar

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Na primeira entrevista que concedeu à imprensa desde que o esquema criminoso de desvio de dinheiro público foi descoberto, em dezembro do ano passado, a ex-tesoureira da prefeitura Sueli de Fátima Feitosa assume seus erros, mas acredita que outros envolvidos também devem ser punidos pelo desfalque. “Eu não nego pagar minha parte, mas quero que todos os outros também paguem. Desejo que toda a verdade venha à tona e estou colaborando para isso”, disse em entrevista coletiva em sua residência, na noite desta quinta-feira, 5.

Em praticamente uma semana, Sueli falou muito. Depôs duas vezes na Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz do Rio Pardo e uma na Delegacia Seccional de Ourinhos, como testemunha ou indiciada. No total, falou durante mais de 18 horas. Ontem, concedeu três entrevistas, duas exclusivas e uma coletiva de 14 minutos.

Ela não citou nomes, mas reafirmou o teor da “delação pública” que apresentou em maio, através de seu advogado Luiz Henrique Mitsunaga. No documento, Sueli diz que foi forçada a retirar dinheiro do caixa da prefeitura, mediante ameaças, por vários agentes políticos. Ela citou o ex-secretário Ricardo Moral, que recebia dinheiro nos governos de Adilson Mira (PSDB), Maura Macieirinha e até o início da administração de Otacílio Assis (PSB). Segundo Sueli, Moral agia em nome do “chefe”, que seria o então prefeito Adilson Mira. Em 2013, quando decidiu dar um “basta” no esquema, Sueli disse que passou a ser ameaçada por Cláudio Gimenez, que também exigia dinheiro ao ter descoberto o esquema. O desvio criminoso durou até outubro do ano passado, quando a ex-tesoureira fez a última entrega de dinheiro em envelopes a um motoboy que teria sido contratado por Gimenez. Em dezembro, o desfalque foi descoberto. “Eu tinha a convicção de que dezembro seria mesmo fatal”, contou, lembrando a queda na arrecadação e o aumento contínuo das despesas na prefeitura.

A entrevista de Sueli Feitosa foi negociada pela imprensa com seu advogado, Luiz Henrique Mitsunaga. Afinal, Sueli não pode dar detalhes sobre as investigações e nem sobre os outros envolvidos, já que todos os inquéritos estão tramitando sob segredo de Justiça.

A ex-tesoureira, então, contou sobre a amargura da prisão, o peso da consciência durante o período do desfalque e as contínuas pressões que recebia para desviar dinheiro. “Tudo aumentou com o passar dos anos. Várias vezes eu pensei em parar, mas a verdade é que precisamos pensar muito antes de começar alguma coisa errada. Se eu estivesse sozinha, era só parar e acabou. Mas se existe alguém pressionando, não depende só de você parar. Eu ficava pensando o que poderia acontecer comigo”, afirmou.

Ela chorou quando revelou que somente ficou sabendo da prisão do cunhado e da mãe quando se entregou à polícia, no dia 8 de fevereiro deste ano. “Meu mundo caiu”, disse. Presa durante 136 dias, Sueli ficou alheia a tudo durante todo o período.

Hoje, mais magra e animada, ela tentar retomar uma vida normal. No entanto, sabe que ainda corre riscos por ser um “arquivo vivo” da corrupção na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. “Temo até hoje e tenho deixado isto muito claro em meus depoimentos. Inclusive, quase não saio de casa. Temo por mim e pela minha família”, disse.

(A ENTREVISTA DE SUELI FEITOSA E SEUS DESDOBRAMENTOS ESTÃO NA EDIÇÃO DO PRÓXIMO DOMINGO DO DEBATE)