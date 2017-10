Vida nova após a arte

Filha de alemão, Ilda Stringues começou a pintar

quadros para afastar a solidão e virou artista plástica

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Aos 70 anos e viúva, Ilda Stringues de Almeida acabou se tornando artista plástica por acaso. Moradora na vila Fabiano, ela foi mulher de José Sebastião de Almeida, o “Pelé”, dono de um posto de gasolina na avenida Tiradentes até os anos 1980, quando o local foi demolido para a construção da agência da antiga Caixa Econômica Estadual. Quando “Pelé” morreu, Ilda começou a pintar para esquecer a tristeza. Não parou mais.

Aliás, a aposentada aprendeu a arte das telas praticamente sozinha. Casada duas vezes, enviuvou em ambas. Quando o primeiro marido morreu, ela virou cozinheira na antiga “Churrascaria do Careca”, na avenida Clementino Gonçalves, local onde o melhor feijão tropeiro da culinária santa-cruzense era servido.

Pois Ilda, a responsável pelo prato requintado, conheceu “Pelé” no restaurante. O namoro logo começou. Era os anos 1970, os dois se casaram algum tempo depois e tiveram três filhos — ela possui mais três do primeiro casamento. Nos anos 1980, o empresário contraiu um câncer fulminante e morreu. Era mais um drama na vida de Ilda.

Os filhos já estavam crescidos e a cozinheira precisava de algo para dar um novo sentido na vida. Abriu até um restaurante, mas acabou entregando o espaço para os filhos. Foi aí que entrou a pintura. “Eu já sabia crochê e bordar panos, atividade que aprendi com minha avó. Sou caipira e estudei somente até a quarta série, mas um dia vi um programa na televisão mostrando um ateliê de pintura. Na hora, disse para mim mesmo que iria aprender a pintar”, contou.

No mesmo dia, Ilda foi à banca de jornais e comprou revistas sobre pinturas. Na mesma hora, procurou uma papelaria e adquiriu materiais para pintura. Era o nascimento de uma artista plástica. E lá se vão cerca de 25 anos.

“Sou detalhista. Fui tirando os desenhos das revistas de forma repetida até que começaram a ficar iguais”, contou. A técnica é óleo sobre tela e Ilda gosta de paisagens e flores. Ela já pintou até cavalos, mas admite que não gosta. “E nem de pintar gente”, emenda.

Ilda costuma dar telas de presentes a parentes e amigos, mas já recebe ofertas em várias obras. “Tem gente que costuma encomendar uma paisagem específica”, lembra. Ela já pintou dezenas de quadros e a inspiração vem de imagens em revistas ou até ao vivo. “Acontece até de um quadro aparecer na minha imaginação. O problema é que estou ficando velha e acabo esquecendo a imagem depois”, brinca.

A artista disse que tem o desejo de pintar paisagens que costuma observar, como do rio Pardo. “Eu vi a imagem de umas cachoeiras na Sabesp e morro de vontade de pintá-las”, contou.

Diversidade

Ilda diz que não tem hora para se sentar em frente a uma tela. “Depende da inspiração e da vontade, que às vezes chega de repente”, disse. Ela ainda costuma ajudar os filhos no restaurante, mas quando chega em casa vai direto buscar um pincel.

Muitas vezes isto acontece à noite. “Eu costumo pintar até perder a hora. Quando vejo, já é tarde”, conta. Após o almoço, a tela precisa esperar uma “sesta” de pouco mais de uma hora.

A arte de Ilda também passou para bandejas e alguns utensílios domésticos, que a artista dá vida através da pintura. É uma técnica diferente, pois até a tinta muda para látex. O que não muda é o estilo da aposentada, que retrata a beleza do Meio Ambiente e sonha em fazer uma exposição.

* Colaborou Toko Degaspari