Artista de Santa Cruz ganha prêmio em Bienal Internacional de Arte Naïf

Fátima Camargo é um dos destaques da Bienal

Internacional de Arte Naïf na cidade de Socorro

A santa-cruzense Fátima Camargo tem uma participação especial na “1ª Bienal Internacional de Arte Naïf Totem Cor-Ação”, que está sendo realizada até 4 de novembro na cidade de Socorro-SP, na região de Campinas. A artista plástica recebeu o “Prêmio Aquisição”, quando o próprio Museu de Arte Naïf compra a obra para exposição, elaboração de painéis na cidade e trabalhos em escolas. A divulgação do prêmio aconteceu na sexta-feira, 29 de setembro, na solenidade de abertura oficial da mostra.

Fátima Camargo foi uma das poucas classificadas com dois quadros na exposição internacional, que acontece nas dependências do Museu Municipal de Socorro-SP. Como o tema era livre, a artista pintou os dois quadros premiados com um alerta sobre a água. As obras são ligadas entre si — “Recuperando a Nascente” e “Nascente Recuperada” — e foram pintadas ao mesmo tempo.

Na abertura da bienal internacional, a coordenadora da mostra, Rosângela Politano, disse que o prêmio “Aquisição” conquistado por Fátima Camargo foi merecido não apenas pelo fato da arte da santa-cruzense “ser autêntica e muito expressiva”, mas também pelo tema escolhido. “Fátima tem uma preocupação social e usa a arte como meio de comunicação”, disse Rosângela, lembrando que a cidade de Socorro explora suas águas como fonte de turismo e faz campanhas para a preservação dos mananciais.

A coordenadora explicou que os quadros de Fátima Camargo serão aproveitados como materiais educativos. Haverá ações como visitas monitoradas à exposição, contação de histórias, pequenas encenações e releituras das pinturas por estudantes. “Sem dúvida a artista carrega no peito o respeito pela natureza, aproveitando as cores para passar seu recado”, elogiou Rosângela Politano.

Emocionada, a santa-cruzense disse que cresceu vendo grandes produtores destruindo o que a natureza demorou tantos anos para formar. “Árvores nativas foram arrancadas e nascentes são soterradas, tudo simplesmente por ganância”, disse. Ela alertou que a destruição terá consequências nefastas no futuro. “Para nossos netos e bisnetos, o que será destas gerações”?

A santa-cruzense revelou aos presentes na bienal que desejava pintar quadros sobre este tema há muito tempo. “A bienal foi a chance de tentar e consegui pintar as duas ao mesmo tempo. Agora entendo que tudo tem a sua hora certa”, afirmou.

Fátima disse que está feliz por conseguir deixar uma mensagem através da pintura. “É uma linguagem visual que se entende em qualquer lugar do mundo, onde a natureza também pede socorro”, disse.

Raízes do campo

Quando a coordenadora Rosângela Politano, ao revelar na abertura da bienal o prêmio da santa-cruzense, citou Fátima Camargo como “a artista que veio do campo”, o elogio tem um significado especial. Afinal, a artista é mesmo agricultura no bairro rural da Graminha, em Santa Cruz do Rio Pardo. Ela descobriu a arte quando sofreu uma grande depressão e não conseguia entender a doença.

Os remédios não aliviaram a tristeza, até que Fátima começou a ter inspiração para a arte plástica através de sonhos. Começou a pintar e se transformou numa artista reconhecida em mostras internacionais. Há um ano, um de seus quadros foi exposto no museu de Quebec, no Canadá.