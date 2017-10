Delegado diz que Sueli deu ‘informações necessárias’

O delegado Renato Caldeira Mardegan disse na tarde de quinta-feira, 5, que Sueli Feitosa “prestou as informações necessárias” nos dois depoimentos dela na Central de Polícia Judiciária nos últimos oito dias. Mardegan ressaltou que não pode dar informações sobre o andamento do inquérito, uma vez que a Justiça decretou sigilo nos autos. “Nós aproveitamos a presença dela e do advogado em outros feitos que foram registrados”, explicou. O objetivo, segundo ele, é não perder tempo.

A ex-tesoureira da prefeitura também foi ouvida pela equipe do delegado seccional de Ourinhos, Antonio José Fernandes Vieira, na última quarta-feira, 4, num inquérito que apura responsabilidade de Otacílio Parras Assis (PSB). Como o prefeito possui foro privilegiado como agente político, esta investigação tramita em Ourinhos e, se tiver prosseguimento, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Há seis inquéritos em andamento relacionados ao caso Sueli Feitosa. Mardegan acredita que em 60 dias a Polícia Civil terá condições de “fechar todas as diligências” solicitadas pelo Ministério Público, avaliando que 70% das cotas já foram cumpridas. A partir daí, o MP deverá denunciar os envolvidos à Justiça.

O delegado revelou que a polícia ainda está analisando documentos relacionados ao caso, inclusive alguns que foram sequestrados durante buscas nas residências da família Feitosa no final do ano passado. “Existe uma quantidade gigantesca de documentos que devem ser analisados. Muitas vezes um papel passou batido durante as diligências e depois as investigações retomam estas informações. Mas é um trabalho extremamente exaustivo”, explicou.

Ação trabalhista

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende Sueli Feitosa, acompanhou a ex-tesoureira na Vara Trabalhista de Santa Cruz do Rio Pardo na manhã de quinta-feira, 5. Ele explicou que há divergências nas verbas rescisórias depositadas pela prefeitura após Sueli Feitosa ter sido demitida. O caso está sendo discutido numa reclamação trabalhista, já que os valores foram depositados em juízo.

Mitsunaga voltou a dizer que tem ciência de que Sueli Feitosa corre riscos. “Não há motivos neste momento para alarde ou preocupação, mas ela teme pela integridade física dela e de seus familiares, disse o advogado.

Sueli Feitosa começou a falar

Ex-tesoureira depôs por três vezes em uma

semana e ainda concedeu primeira entrevista

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sueli Feitosa venceu o medo e começou a falar. Esta é a nova imagem que a ex-tesoureira da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo quer aparentar ao público, bem diferente daquela mulher que permaneceu 136 dias presa na penitenciária feminina de Pirajuí (SP) e que todo este tempo foi xingada nas ruas e nas redes sociais e ainda ouviu do prefeito a sugestão para se matar. Hoje, a “nova” Sueli concordou até em falar com a imprensa pela primeira vez, reconhece que errou e garante que está disposta a arcar com as consequências de seus atos. “Mas não quero pagar sozinha”, disse, reafirmando tudo o que falou sobre os demais envolvidos no esquema que desviou milhões dos cofres da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

A estratégia do advogado Luiz Henrique Mitsunaga é óbvia: melhorar a imagem pública de Sueli Feitosa, hoje reconhecidamente negativa em todos os sentidos. Ao levar sua cliente para exposição pública, o advogado quer mostrar que a ex-tesoureira está longe de ser inocente no esquema criminoso que desviou milhões dos cofres da prefeitura, mas não é a única culpada.

Em pouco mais de uma semana, Sueli enfrentou uma maratona de depoimentos na polícia. No final de setembro, ficou 12 horas na Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz, depondo na condição de testemunha no inquérito que apura o envolvimento de outros agentes políticos no desfalque. Na última quarta-feira, a ex-tesoureira novamente depôs como testemunha, desta vez na Delegacia Seccional de Polícia de Ourinhos, onde tramita o inquérito que apura as responsabilidades do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). A investigação foi aberta na Seccional porque Otacílio possui foro privilegiado. A ordem partiu da Procuradoria de Justiça de São Paulo.

Na quinta-feira, 5, Sueli Feitosa voltou à Central de Polícia Judiciária de Santa Cruz, desta vez para prestar depoimento na condição de indiciada pelo desvio de dinheiro público. Ficou mais quase quatro horas falando sobre o desfalque aos delegados de polícia.

Primeira entrevista

À noite, Sueli Feitosa aceitou falar pela primeira vez à imprensa desde que o esquema criminoso de desvio de dinheiro público veio à tona, em dezembro do ano passado. A princípio, a ex-tesoureira daria entrevistas exclusivas para a TV Tem de Bauru, afiliada da Rede Globo, e para o radialista Dário Miguel, da Band FM. A preferência por Dário tem uma explicação, uma vez que o radialista frequenta a residência de Feitosa já há algum tempo e ganhou a confiança da família.

No entanto, a ideia vazou e outros profissionais da imprensa santa-cruzense foram até a casa da ex-tesoureira. Na rua, estavam os carros do advogado Luiz Henrique Mitsunaga e do radialista Dário Miguel. Algumas mensagens foram trocadas e minutos depois o advogado saiu e concordou com a participação de outros profissionais na entrevista.

No entanto, o primeiro pronunciamento de Sueli Feitosa foi cercado de exigências, tudo combinado previamente com a imprensa. Afinal, segundo Mitsunaga, a ex-tesoureira não poderia dar detalhes sobre fatos que ainda estão sendo apurados. “É preciso respeitar o sigilo judicial”, explicou Mitsunaga.

Negociação concluída, a casa de Sueli Feitosa foi invadida pelos profissionais de vários veículos de comunicação de Santa Cruz, que se juntaram ao radialista da Band FM e à equipe da TV Tem. Mesmo assim, houve três entrevistas. Uma “coletiva” para os demais órgãos de imprensa e outras duas exclusivas para a TV Tem e a Band, na qual os outros profissionais não tiveram acesso.

Mas é o começo para a mulher que fatalmente será condenada pelos desvios que provocou na tesouraria da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo durante muitos anos. Sueli, afinal, começou a falar. Primeiro na polícia, agora à imprensa. A expectativa é que suas declarações esclareçam por completo o mais emblemático caso de corrupção da história da cidade.

