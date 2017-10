‘Não vou pagar sozinha’

Sueli Feitosa reconhece que cometeu um crime,

mas quer punição para todos os envolvidos

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Sueli Feitosa recebeu a imprensa em sua residência no Residencial Braúna, na noite de quinta-feira, 5, como se todos fossem velhos conhecidos. Na verdade, eram mesmo, pois aqueles profissionais de rádio, sites e jornais acompanham o caso desde dezembro do ano passado. Na companhia da mãe, a aposentada Maria da Conceição Feitosa, ela se mostrou cordial. Serviu café e bolachinhas, enquanto o advogado Luiz Mitsunaga dava as últimas instruções à imprensa. “Não pode perguntar isso, nem aquilo”, repetia.

Quando Sueli começa a falar, seu semblante muda. Ela chora quando lembra o dia em que ficou sabendo da prisão da mãe e do cunhado. “Meu mundo caiu”, disse. A ex-tesoureira só recebeu estas informações quando se entregou à polícia, no início de fevereiro. Até então, ela estava alheia aos acontecimentos, escondida pelo primeiro advogado — Antonio Godoy Maruca — num lugar que preferiu não revelar. Mas deixou claro que estava mais perto do que a polícia imaginava.

Sueli tem consciência de que cometeu um crime grave ao desviar dinheiro público. Segundo ela, a cobrança a perseguia dia e noite, ainda mais quando feita pelos agentes políticos que ela diz ter beneficiado com dinheiro. “Era pressão psicológica desde o começo. Eu sabia que era uma infração e a cobrança crescia a cada dia”, lembra. Ela diz que sofria uma luta interna com sua consciência, que provocava, inclusive, insônia. “Tudo aumentou com o passar dos anos. Várias vezes eu pensei em parar, mas a verdade é que precisamos pensar muito antes de começar alguma coisa errada. Se eu estivesse sozinha, era só parar e acabou. Mas se existe alguém pressionando, não depende só de você parar. Eu ficava pensando o que poderia acontecer comigo”, disse.

Na verdade, ainda pensa. No entanto, considera que as “fatias do bolo” devem ser repartidas de acordo com as responsabilidades. “Eu não nego pagar minha parte, mas quero que todos os outros também paguem. Desejo que toda a verdade venha à tona e estou colaborando para isso”, disse. Sueli, inclusive, garante que está entregando documentos à polícia.

A ex-tesoureira não imaginava que o desvio nas contas duraria tanto tempo. A razão é simples: toda conciliação bancária da prefeitura é enviada ao Tribunal de Contas, órgão fiscalizador da contabilidade municipal. “Era só comparar o extrato com a conciliação. O saldo nunca batia”, contou. No entanto, surpreendentemente ninguém nunca percebeu nada. Ou quase ninguém, obviamente. “Eu achava que tudo acabaria num futuro próximo. Mas este futuro durou uns nove anos”, disse.

Aliás, Sueli Feitosa tem dificuldades para lembrar a data exata do início do desvio de dinheiro da tesouraria, segundo ela a mando de integrantes dos três últimos governos, incluindo o atual. Porém, garante que não foram 16 anos de desvios constantes. Uma data certa, segundo Sueli, foi 2008.

As dívidas particulares também pesaram para que o esquema continuasse. Além de, sob ameaças, entregar dinheiro a agentes políticos, Sueli teria sido “autorizada” a fazer desvios pessoais. “Na verdade, eu precisava de dinheiro e não podia perder o cargo”.

A descoberta

A ex-tesoureira contou que o caixa da prefeitura de Santa Cruz era muito forte até 2014, período em que praticamente sobrava dinheiro. Mas o gasto aumentou muito, principalmente no setor de Saúde. “Além disso, a arrecadação começou a cair devido à situação do País. O ano de 2016 já foi muito apertado”, lembra. Para Sueli, não havia mais como manter o esquema de desvio.

Segundo a ex-tesoureira, em novembro do ano passado ela tinha certeza que tudo “estouraria” no final do ano. “Eu já tinha a convicção de que dezembro seria fatal. Várias vezes sentei na mesa e tentei falar com meu chefe. Mas não sabia realmente o que fazer”, contou.

De fato, no dia 22 de dezembro do ano passado tudo veio à tona. Sueli recebeu ordens para fazer a folha de pagamento antecipada, na véspera do Natal, mas os recursos apontados nos extratos não eram verdadeiros. Ao tentar transferir o dinheiro de uma conta “carimbada”, ela foi descoberta. Uma funcionária alertou os superiores.

“Fui embora para casa e liguei para o secretário de Finanças, Armando Cunha. Avisei que o saldo da conta não era o real e ele pediu que eu voltasse à prefeitura”, contou.

O prefeito Otacílio Parras Assis ainda não se encontrava no gabinete. “Ele estava na casa dele e eu resolvi não ir até lá. Fiquei com medo da reação, pois não sabia até onde ele tinha conhecimento”, disse.

No dia seguinte, o prefeito convocou uma entrevista coletiva, chorou e pediu que Sueli se suicidasse com um tiro na cabeça. Ela disse que foi alertada pela família de que o assunto invadia as redes sociais. Com medo, Sueli passou a procurar um advogado. Ela garante que o nome de Antonio Godoy Maruca surgiu numa busca pela internet. Por telefone, o advogado pediu que a ex-tesoureira deixasse imediatamente a cidade. Ela obedeceu e desapareceu.

Sueli Feitosa só voltou a Santa Cruz do Rio Pardo no dia 8 de fevereiro, quando foi presa e transferida para o presídio feminino de Pirajuí. Começava um longo período de 136 dias atrás das grades.

(Leia mais sobre a entrevista de

Sueli Feitosa em outros links)