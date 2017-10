Prefeito diz que Sueli Feitosa o inocentou na entrevista

Ele disse que queria ‘agredir’ fisicamente

ex-tesoureira, mesmo ela sendo “fortinha”

Para o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), a entrevista de Sueli Feitosa à imprensa “provou” sua inocência no caso do desvio de dinheiro público. A declaração foi feita na manhã de ontem, em pronunciamento do prefeito na rádio Difusora AM. A emissora não participou da coletiva da ex-tesoureira, mas “pinçou” frases de Sueli extraídas de outros veículos da internet para que Otacílio e os radialistas comentassem. Segundo o prefeito, o fato de Sueli ter declarado que, no dia em que o escândalo estourou, teve receio da reação dele, praticamente o inocenta.

Na verdade, Sueli afirmou que tinha receio da reação do prefeito porque desconhecia “até onde o prefeito sabia ou não” do desfalque. Porém, para Otacílio a frase é suficiente para inocentá-lo. “Esta entrevista foi uma das melhores coisas que aconteceram em termos de defesa para algumas pessoas da prefeitura, inclusive eu”, afirmou.

Segundo o prefeito, a entrevista de Sueli será juntada como prova nos autos para inocentar várias pessoas. “Ela também inocentou o Armando [Cunha] meio sem querer, pois ficou claro que ele também não sabia”, disse. Otacílio ainda citou que a ex-tesoureira disse que a funcionária Viviane Ribeiro, que denunciou o desvio após descobrir uma operação bancária irregular, também foi inocentada na entrevista.

Indagado pelos radialistas sobre qual seria sua reação caso encontrasse pessoalmente com Sueli Feitosa naquele dia, Otacílio foi taxativo: “Com certeza eu iria agredi-la, porque a coisa era muito pesada”. Segundo o prefeito, esta foi a razão pela qual a ex-tesoureira preferiu não ir até sua residência, quando o caso veio à tona.

“Se ela tinha medo da minha reação, com certeza é a prova de que eu não sabia de nada”, afirmou o prefeito. “Ela sabe muito bem a minha reação com pessoas desonestas. Não tenho nenhuma contemplação com funcionários que fazem coisas desonestas”, afirmou.

O ex-vereador Souza Neto, comentarista da emissora, disse que tinha certeza de qual seria a reação do prefeito caso encontrasse com Sueli. “Era isto o que eu pensava. Ela iria apanhar”, disse. Otacílio brincou com a situação, lembrando, inclusive, que “Sueli é fortinha, mas com certeza seria essa a minha reação”.

Otacílio também garantiu que o atual presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, citado por Sueli Feitosa como envolvido no esquema criminoso, é inocente. “Eu tenho a convicção de que ele nunca participou de nada”, disse o prefeito.