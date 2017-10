Prisão foi momento mais amargo, segundo Feitosa

Ex-tesoureira disse que nunca

esperou ajuda dos outros envolvidos

Na entrevista que concedeu na noite de quinta-feira, 5, Sueli Feitosa avaliou que certamente seria descoberta um dia, após operar durante anos um desvio nos cofres da tesouraria da prefeitura. No entanto, ela também declarou que tinha certeza de que nenhum dos envolvidos no esquema criminoso, inclusive aqueles que já apontou, a ajudaria. O motivo, lembrou, está em sua “delação pública” entregue à imprensa em maio. “Em algum momento, alguém disse que ninguém acreditaria em mim. Eu era uma simples tesoureira”, disse.

Segundo Sueli, seria a palavra dela contra poderosos. Este “alguém” que consta na “delação pública” é Ricardo Moral, ex-secretário do governo de Adilson Mira (PSDB). No documento, Sueli disse que “me alertavam”, assim mesmo no plural.

Sueli Feitosa deixa claro que, aos poucos, está conseguindo se livrar de um período em que viveu reclusa para começar a falar. Ao mesmo tempo, diz que percebeu na polícia uma disposição em investigar a fundo o crime. “Não vou pagar tudo sozinha”, repetiu.

Com os microfones desligados, Sueli contou que a prisão durante mais de quatro meses foi o período mais difícil. Encarcerada numa cela com mais seis ou sete prisioneiras, ela não tinha acesso a rádio e nem à televisão. Na verdade, estes aparelhos são levados pelas famílias, mas a cela de Sueli era silenciosa. A ex-tesoureira não quis contar quais os crimes das companheiras de cela, mas o semblante cerrado indica presas perigosas.

Certo dia, Sueli participava do plantão da faxina quando o problema físico que possui numa das mãos a impediu de segurar corretamente um cesto — na verdade, ela fez uma cirurgia no período em que esteve foragida da polícia. Perdeu o equilíbrio, caiu e se feriu. Foi quando surgiram boatos em Santa Cruz de que Sueli Feitosa teria sido agredida na prisão. Claro que era mentira. “Sempre fui bem tratada no presídio”, conta.

Ela diz que a depressão tomou conta de sua mente durante algum tempo e as esperanças de liberdade foram diminuindo ao longo dos dias. Sueli trocou de advogado e não sabia o que estava acontecendo em Santa Cruz do Rio Pardo. Em junho, seu novo defensor, Luiz Henrique Mitsunaga, informou durante uma visita que iria pedir a liberdade do cunhado. Insistiu que Sueli deveria ter “paciência”.

Na verdade, Mitsunaga não contou que o pedido também se estendia a Sueli. Na manhã do dia 22 de junho, um rádio numa cela anunciou que um habeas corpus havia sido concedido a favor da ex-tesoureira. De cela em cela, a notícia se espalhou, aos gritos.

“Eu não acreditava. Dizia que havia um engano, pois o pedido era para meu cunhado”, lembra. A dúvida permaneceu até a tarde do dia seguinte, quando a cela se abriu para Sueli. Ela se ajoelhou e agradeceu. Estava finalmente livre.

Sobre a família

Na entrevista coletiva à imprensa, Sueli garante que a família nada sabia sobre sua participação no esquema de desvio de dinheiro público, mesmo a polícia tendo informações diferentes. “Minha mãe trabalhou na roça desde os sete anos. Foi muito difícil ver minha mãe e meu cunhado, que nem trabalham na prefeitura, envolvidos no caso e até presos”, afirmou.

O cunhado de Sueli, Adilson Gomes de Souza, ficou preso quatro meses por obstrução à Justiça e acusado de ser um dos beneficiários diretos do dinheiro desviado da prefeitura. Mulher de Adilson e irmã de Sueli, Camila Souza chegou a ter um pedido de prisão negado pela Justiça. “Ela tem três crianças pequenas”, lembrou.

Sueli Feitosa, porém, garante que Adilson possui um ramo de negócio lucrativo. “Quem tem conhecimento, sabe que trabalhar com que feno dá dinheiro”, garantiu.

