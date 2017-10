Coluna de João Zanata Neto – Edição de 08/10/2017

Borboleta

João Zanata Neto

Uma pequena asa deitou sobre as águas calmas como uma pluma cadente. A queda mansa e sinuosa parecia pedir licença ao ar que a deixasse cair serenamente. A majestade preciosa da pequena asa estava na delicadeza com que acarinhava o ar. Um balé de movimentos românticos desenhava no espaço o último vôo da asa perdida.

A asa cadente, de certo, navegou as brisas amenas de muitas primaveras, flutuando sobre as flores amistosas que cintilavam nos campos com suas cores radiantes. A beleza inexpressível dos tempos primaveris causava-lhe esfuziantes emoções que, com certeza, despertou-lhe a felicidade mais cativante de um paraíso.

Até posso imaginar com que euforia as frágeis asas ganhavam os céus, vencendo os fortes ventos com suas batidas compassadas. Quando cansadas, ainda tinham o precioso néctar a lhes dar novas forças. Em quantas pétalas perfumadas puderam pousar e quantos perfumes diferentes puderam perceber?

Esta pequena asa peregrina presenciou um sonho em vida onde todas as metáforas são possíveis. Pudera eu sonhar com estes encantos e embeber-me com esses néctares inebriantes. Que vida mais harmoniosa poderá me fazer esquecer a rudeza dos tempos, quando o sobreviver se confunde com a vida plena das dádivas onde basta, como pequeno esforço, voar sobre os campos.

Uma pequena asa deitou sobre a água plácida como se fosse seu leito. Em sono profundo, ela descansa eternamente. Enquanto ela dorme, as suaves correntes a conduzem docilmente como uma mãe a embalar seu filho. Quem pode imaginar que sonho tem a asa bailarina que repousa em seu palco?

Agrada-me ver que seu sono eterno não lhe furtou a sua beleza, pequena asa inspiradora. Quisera eu ter as suas saudades de todas as flores amistosas, de todos os perfumes exalados e de todos os néctares degustados. Enquanto as mansas águas lhe carregam pelo regato cristalino, cortejo-lhe como a bela desfalecida e dona de todas as emoções.

Agora que meus prantos se confundem com estas bondosas águas que a conduzem para o infinito, não a verei nunca mais, mas ainda posso lhe ver voando bailarina sobre as flores, vagando os ventos, valsando à Shostakovich, a dança maviosa das falenas encantadas.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.