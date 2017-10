Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 08/10/2017

Dona Maria

não lê jornal

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Dona Maria não lê jornal. Dona Maria escuta rádio, o dia inteiro, enquanto trabalha. Era um rádio menor, mais chiado, até o dia em que ela achou outro na caçamba estacionada em frente à casa do meu vizinho. É esse rádio que veio do lixo que a mantém informada das desgraças, das tragédias, e dos maus passos. De vez em quando toca uma música. Ontem ela me contou que os locutores que foram tentar a vida na prefeitura estão voltando pro ar. Como chuva de carvãozinho, eu pensei. Deve ser a Primavera.

Dona Maria não me escuta — deve ser o rádio. Peço para ela não lavar a calçada e, quando volto da rua, a calçada ainda está toda molhada. Peço para ela não se arriscar passando para o lado de fora da grade, mas ela não deve ter medo de bandido. “Dona Maria, deixa que eu limpo os ventiladores, se a senhora cai daí eu estou frito”. Cada vez que ela falta ao serviço para ir ao médico eu fico na maior torcida — porque uma semana sem ela eu aguento.

Se não tem consulta marcada, toda segunda-feira dona Maria chega cedinho. É para ela que eu passo o primeiro café preto da semana — sem açúcar, pois ela é devota dos aspartames. Deve ser católica também, pois não perde a Hora do Ângelus, que eu ouço sem reclamar, lá no meu canto. É pra ela que eu guardo as latinhas de alumínio. Coitada, deve imaginar que eu tomo sozinho todas aquelas latas. Não desconfia, mas eu já trouxe latinha até de Paraty para ela amassar com o pé. “Vai quebrar o pé, dona Maria!”.

Dona Maria pergunta pela minha mãe, como se a conhecesse pessoalmente. Pergunta por meus filhos, por meus netos… Eu invento alguma notícia, como se estivesse informado ou passado o fim de semana com eles.

Ontem eu a chamei para ver o pôr do sol na janela da sala. Não deve ter achado graça nenhuma. Ou, vai ver, já não enxerga lá essas coisas por conta da idade. O sol entrava pelos galhos do Pau-brasil onde o Matita Perê insiste em me chamar. Há quase um ano eu deixei de falar com ele, cismei que dá azar conversar com passarinho. Dona Maria não fez comentário nenhum quando eu contei. Nem sei se me ouviu. Na sua idade…