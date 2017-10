Coluna “Dicas” – Edição de 08/10/2017

Destino

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) disse ontem que já sabe qual o destino do dinheiro desviado por Sueli Feitosa, caso os recursos sejam devolvidos rapidamente aos cofres do município, inclusive “de forma espontânea”. Ele disse que planeja enviar uma lei à Câmara para destinar todo o dinheiro às instituições de caridade de Santa Cruz do Rio Pardo. Claro que isto é impossível, até mesmo por restrições legais.

Maratona

Sueli Feitosa não foi ouvida pela Polícia Civil apenas em inquéritos diretamente ligados ao funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público e os eventuais envolvidos. Ela também foi chamada para depor em dois Termos Circunstanciados (TC) onde é acusada de injuriar e caluniar o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) e o ex-secretário Ricardo Moral Lopes.

Sherlock?

Citado na “delação” de Sueli Feitosa, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, tem dito a amigos que continua com sua investigação particular sobre o esquema criminoso de desvio do dinheiro público. Quer provar sua inocência. Sem dúvida, com salários de R$ 12 mil na empresa, deve ser o investigador mais bem pago de Santa Cruz do Rio Pardo…

Suspenso

O ex-diretor de contabilidade da prefeitura, Emerson Diniz, foi suspenso por 60 dias sem direito a vencimentos. É uma penalidade imposta por irregularidades quando se descobriu o caso Sueli Feitosa.

Poder

É incrível o recente poder do prefeito Otacílio Parras (PSB) em fortalecer uma nova oposição. Menos de um ano após ter tomar posse com uma Câmara com apenas dois vereadores da oposição, agora são quatro aqueles que ao menos estão descontentes. Nesta batida, as bancadas no legislativo vão se equilibrar logo, logo…

O tempo passa…

Dentro de menos de dois meses, a descoberta do caso do desvio de dinheiro público vai completar um ano. A má notícia é que a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo ainda não sabe exatamente quanto foi desviado. Uma empresa foi contratada especialmente para fazer este levantamento, mas não há notícias sobre a conclusão dos trabalhos.

Apertados

Frequentadores da praça Carlos Queiroz nas noites de sextas-feiras, onde é promovido o “Food Truck”, estão reclamando da falta de um sanitário. O parquinho infantil existente na mesma área possui um sanitário somente para crianças. O vereador Murilo Sala vai pedir a construção de um banheiro no local ou, então, a instalação de sanitários químicos.

Sem reparos

Dois meses após um acidente com um trator, a proteção lateral da ponte sobre o rio Pardo, na rodovia SP-225, ainda não foi consertada. O vereador Cristiano de Miranda vai cobrar solução ao DER. O local foi tapado com bambus, uma prática do órgão estadual.

“Coisas de Política”

Muito prazer!

Certa feita, vinha tão distraído numa rodovia, quando um guarda me fez sinal para parar.

Fui pego com excesso de velocidade. Tentei argumentar de diversas maneiras, alegando urgência em chegar, mas o policial estava irredutível.

Foi aí que me ocorreu a ideia de citar algum militar importante para que eu pudesse, de alguma maneira, aliviar a situação:

— Olha, seu guarda, sou muito conhecido do Capitão Augusto.

O agente continuava lavrando a multa sem dar atenção e insisti:

— Eu sou muito conhecido do Capitão Augusto, mas conhecido mesmo!

O policial, então, olhou seriamente e, entregando a multa, disse:

— O senhor, por acaso, conhece o guarda Gumercindo?

— Não! – respondi.

— Pois seria bom conhecê-lo. Gumercindo sou eu. Com todo prazer!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)