Prefeito diz que vereadores não precisam ler projetos

Otacílio admite que vereador não teria tempo para

ler o projeto do ISSQN: “Tinha de confiar e votar”

Em mais um capítulo da “queda de braço” entre Otacílio Parras Assis (PSB) e os quatro vereadores que votaram contra o projeto que mudou o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), o prefeito avaliou que o projeto não precisaria ser lido ou estudado pelas bancadas. “Era confiar e votar”, sugeriu. A sessão para votar o projeto foi convocada há pouco mais de uma semana em regime de urgência, com pouco tempo para os parlamentares analisarem os 143 artigos distribuídos em 62 páginas do texto. Entre os vereadores que votaram contra o projeto, estão dois que foram eleitos pela coligação governista: Edvaldo Godoy (DEM) e João Marcelo Santos (DEM). Maura Macieirinha (PSDB) e Murilo Sala (SD) também votaram contra.

O projeto alterou faixas da cobrança do imposto, incluindo novos serviços. O aumento na arrecadação, segundo previsão da prefeitura de Santa Cruz, é estimado em mais de R$ 1 milhão. Segundo a vereadora Maura Macieirinha, até alguns serviços “caseiros” de internet, geralmente feitos como “bico” por desempregados, poderão pagar o imposto.

A prefeitura, entretanto, diz que as mudanças foram necessárias porque a lei federal foi alterada. O problema, contudo, está na demora do município em encaminhar o projeto à Câmara, com aproximadamente 12 horas de intervalo entre a convocação e a sessão. A lei federal foi sancionada pelo presidente Michel Temer (PMDB) em maio, mas a municipal só chegou ao Legislativo na última quinta-feira, dia 28 de setembro, para ser votada às 12h do dia seguinte.

“É só confiar”

Segundo o prefeito Otacílio Parras, não há necessidade de polêmica porque os vereadores sequer precisariam ler o projeto. Ele admitiu que a própria Procuradoria Jurídica do município não conseguiu elaborar o projeto em vários meses. “Realmente demorou para ficar pronto e o vereador também não teria tempo para ler o texto e estudá-lo. Então, ou você acredita ou não acredita”, disse.

Para o prefeito, nem que o texto ficasse um mês inteiro à disposição na Câmara, o vereador não conseguiria estudar corretamente o projeto. “Nós demoramos dois meses só para escrever o texto, com todos os procuradores. Então, ou você confia naquilo que o prefeito está falando e aprova, ou não. Ou acredita ou não acredita”, afirmou.

Segundo ele, caso houvesse algum erro, os vereadores teriam a chance de mudar o projeto oportunamente. O problema, segundo Otacílio, é que uma eventual rejeição do projeto poderia provocar um prejuízo aos cofres públicos. “Bastava depois fazer uma nova lei”, explicou. “Mas houve vereadores que confiaram que o prefeito estava falando a verdade, enquanto outros não confiaram”, disse. “Mas é normal não confiarem porque são da oposição”, emendou.

Otacílio disse que os comentários contra o projeto do ISSQN “são pura politicagem”.