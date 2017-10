Vereadores protestam contra Otacílio e rádio Difusora AM

Em coletiva, eles insistem que

projetos devem ser estudados

A defesa intransigente do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), as críticas sem direito de resposta e o fato de serem chamados de “vilões” provocaram reações nos quatro vereadores que votaram contra o projeto que alterou a cobrança do ISSQN em Santa Cruz, permitindo a inclusão de novos serviços na taxação. Na tarde de quinta-feira, 5, o vereador João Marcelo Santos (DEM), eleito pela base governista, fez duras críticas ao dono da rádio Difusora, Pedro Donizeti. “Esta emissora não tem credibilidade nenhuma. Este sujeito nem é jornalista e fica falando asneiras”, afirmou.

Para Marcelo, “isto é coisa de moleque, pois sou advogado e não assino nada sem ler”. Ele explicou que ainda confia no prefeito Otacílio Assis, “mas não posso assinar em branco”. O vereador não aceitou a pecha de “vilão” proferida pelos radialistas da Difusora. “É uma ofensa. Exigimos respeito, só isso”, afirmou.

No final da tarde de quinta-feira, Marcelo, Maura Macieirinha (PSDB), Murilo Sala (SD) e Edvaldo Godoy (DEM) convocaram uma entrevista coletiva na Câmara para expor o posicionamento deles contra o projeto do ISSQN. Todos censuraram a atitude da Difusora, que atacou os vereadores e não cedeu espaço para ouvi-los.

Segundo Edvaldo, as poucas horas entre a convocação e a sessão não possibilitaram sequer a leitura. Ele também não aceitou ser chamado de “vilão”, lembrando que até agora votou mais de 90% dos projetos favorável ao governo.

Murilo Sala disse que não entendeu a demora da prefeitura em encaminhar o projeto. “Se é uma adequação da lei federal, não há motivos para tanto tempo”, disse.

Já Maura Macieirinha disse que entende a necessidade de aumentar a arrecadação do município. “Mas precisamos estudar bem, principalmente neste momento tão difícil da economia. Afinal, é preciso ter todas as informações possíveis”, afirmou.

João Marcelo disse que vai propor ao prefeito Otacílio Parras a contratação de mais um procurador jurídico. “Quem sabe eles conseguem elaborar textos num período mais curto”, disse.