‘Dia da Criança’ terá festas na periferia de Santa Cruz

Eventos tradicionais unem

moradores de bairros carentes

Dois almoços devem marcar o feriado da próxima quinta-feira, 12, quando se comemora o “Dia da Criança” e o “Dia de Nossa Senhora Aparecida”. Umas das festas será na vila Divineia, enquanto um outro almoço está programado para a vila Bom Jesus. Os dois eventos serão realizados no período da tarde.

Na vila Divineia, o evento já ocorre há 14 anos e é promovido por Tânia Lourenço, voluntária e colaboradora da Santa Casa de Misericórdia. O almoço é feito com produtos adquiridos em campanhas de doações de moradores.

Macarronada, feijão tropeiro, arroz temperado, frango e maionese fazem parte do cardápio do dia 12 de outubro na Divineia. A festa deve começar às 12h, mas os preparativos têm início durante a madrugada de quinta-feira, quando Tânia e seus colaboradores — outros nove membros de sua família — vão para a cozinha.

Em 2016, o evento atraiu mais de 400 pessoas. “A cada ano que passa, o almoço toma maior proporção e fico muito feliz em tornar o dia das crianças ainda melhor”, disse Tânia.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estará presente. A “Orquestra de Câmara Santa Cruz” fará uma apresentação ao vivo. As doações podem ser feitas através dos telefones (14) 99697-3591 ou (14) 99726-2808.

‘Tia Geralda’

Na vila Bom Jesus, o almoço envolve a família de Geralda dos Reis Fernandes, que morreu em 2006. Ela promovia o evento há décadas e os filhos e sobrinhos resolveram manter a tradição.

Neste ano o almoço pode atrair ainda mais pessoas, já que novos bairros surgiram ao redor do local, como o Jardim Califórnia. O evento também tem um caráter religioso, já que “Tia Geralda” era devota de Nossa Senhora Aparecida. Assim, o almoço só começa após a reza do terço.

Os convidados terão à disposição, gratuitamente, arroz, frango, macarrão e maionese. A preparação também é iniciada na madrugada de quinta-feira. Como todos os outros anos, o alimento que sobra é doado a famílias carentes do bairro.

As doações para o almoço da vila Bom Jesus podem ser realizadas através dos telefones (14) 99695-4492 ou (14) 99606-9020. No entanto, os organizadores podem buscar os produtos ou, ainda, os doadores podem levá-los ao local da festa, na rua Francisco Estevão, 215, na vila Bom Jesus.