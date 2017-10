Salão faz cortes de graça para ajudar pacientes com câncer

Campanha “Corte Rosa” segue até o final do

mês e doações serão encaminhadas para entidade

Doar mechas de cabelos para a confecção de perucas para pacientes com câncer é um ato de amor e solidariedade que começou a tomar espaço nos últimos anos. Pensando nisso — e aproveitando o “Outubro Rosa”, mês dedicado ao combate do câncer de mama —, o salão de cabeleireiros “Espaço André Martins”, em Santa Cruz do Rio Pardo, idealizou a campanha “Corte Rosa”.

Durante todo o mês, quem decidir doar as mechas poderá cortar os cabelos gratuitamente. A campanha foi idealizada pelo sócio-investidor Sergio Garrocini e pelo cabeleireiro André Martins.

Segundo André, qualquer pessoa pode doar, desde que corte 15 centímetros ou mais das madeixas. Os fios podem conter química ou coloração. O total arrecadado será encaminhado para a Rede de Combate ao Câncer de Santa Cruz do Rio Pardo. Depois, será levado para Jaú e destinado à confecção de perucas para pacientes em tratamento contra o câncer.

Sergio conta que sempre esteve envolvido em ações de responsabilidade social nas empresas em que atuou. “No Espaço André Martins não poderia ser diferente. Outubro Rosa é uma causa comovente e abraçada por milhões de pessoas. Se cada uma delas fizer um pouco, conseguimos tornar a vida dos pacientes em tratamento contra o câncer melhor”, avalia.

André, que já participou como voluntário de algumas ações em Santa Cruz, entre elas o projeto “Fala Vila”, diz que vê na iniciativa uma forma de retribuição. “O trabalho voluntário é uma forma de agradecer ao universo por tudo o que recebemos. Quando mais se dá, mais se tem”, disse.

O cabeleireiro acredita que uma peruca pode mudar a realidade de um paciente em tratamento contra o câncer. “Os cabelos são intimamente ligados à autoestima, especialmente da mulher. No caso de um tratamento deste tipo, a pessoa já está fragilizada e a perda dos fios pode piorar ainda mais a situação. Com a peruca, conseguimos devolver a ela ao menos um pouco de esperança e mantê-la motivada durante o tratamento”, explica André.

Para participar, basta agendar um horário pelo telefone (14) 3372-0661, WhatsApp (14) 99722-0661 ou pessoalmente na avenida Cyro de Mello Camarinha, 377-1.

Outubro Rosa

A Campanha Outubro Rosa tem dimensões mundiais e teve início nos anos 1990 nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro sinal de envolvimento foi em 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com a cor rosa. O movimento ganhou ainda mais força em 2008, com várias cidades promovendo mutirões de exames e campanhas de conscientização.

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o primeiro entre as mulheres, atingindo 22% da população feminina global e causando 522 mil mortes anuais. No Brasil, as taxas de mortalidade ainda são elevadas, especialmente porque a doença é diagnosticada em estágios avançados. Nesse sentindo, o autoexame das mamas e a mamografia são essenciais.

Garota incentivou o

início da campanha

A estudante Giuglia Menegazzo Camiloto, 23, cortou os cabelos e os doou para a ONG “Rapunzel Solidária”. Desde a inauguração do “Espaço André Martins”, há quatro meses, ela foi a única cliente com tal atitude e inspirou André Martins e Sergio Garrocini a realizarem a campanha.

Giuglia conta ter sido motivada por amigas que haviam doado as mechas e ainda por campanhas que viu pela internet. “Muita gente precisa. Com certeza os cabelos que doei para a confecção de perucas fizeram alguém feliz”, acredita.

Ela confessa ter ficado apreensiva de início. No entanto, logo se acostumou aos fios mais curtos. “Tinha um pouco de dó de cortar os cabelos, mas me acostumei rápido com o novo visual e agora até prefiro mantê-lo mais curto”, disse a estudante.

Giuglia avalia, entretanto, que a felicidade sentida com o ato superou a apreensão e o medo. “Me senti muito bem, fiquei feliz. Um pouco do meu cabelo, que logo cresceu novamente, fez alguém muito feliz”, avalia.