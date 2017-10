Acidente no trevo de vicinal deixa casal de S. Pedro ferido

Moto teria sido fechada por um

carro e lançou ocupantes ao solo

Anésio Alves e Laís de Fátima Silva, ambos de 36 anos, ficaram feridos após um grave acidente de moto no trevo de acesso à rodovia vicinal Plácido Lorenzetti, em Santa Cruz do Rio Pardo. O fato aconteceu na tarde de quinta-feira, 5, e o casal foi atendido por socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Cart (Concessionária Atuo Raposo Tavares).

O trevo, que é palco constante de acidentes, faz a ligação entre a rodovia vicinal Plácido Lorenzetti e a SP-327 (Orlando Quagliato), que liga Santa Cruz a Ourinhos. No local há um pontilhão.

Segundo testemunhas, o casal estava numa motocicleta no sentido São Pedro do Turvo a Santa Cruz do Rio Pardo. Ao adentrar no trevo, eles teriam sido fechados por um Chevrolet Monza. O motociclista perdeu o controle e o veículo caiu no canteiro.

Anésio e a mulher Laís foram arremessados ao solo, sofrendo ferimentos de natureza grave. Foram atendidos e, após os primeiros socorros, encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. Até o fechamento da edição, não havia informações sobre o estado de saúde do casal.