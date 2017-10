“Dia da Criança” terá sessões de cinema especiais, inclusive 3D

No feriado desta quinta-feira, 12, e na sexta, 13, o projeto “Cine em Cena Brasil” levará filmes para serem exibidos gratuitamente no entorno do “Museu Ernesto Bertoldi”, no bairro da Estação, em Santa Cruz. O projeto tem como objetivo promover o acesso à cultura e lazer, sobretudo nas cidades do interior. A iniciativa é do Instituto CCR, com patrocínio da concessionária “CCR Vias” por intermédio da Lei Rouanet.

As sessões serão divididas às 13h, 15h, 17h e 19h, quando serão exibidos “O Bom Dinossauro” (livre, 3D), “Minions” (livre), “Hotel Transilvânia 2” (livre, 3D), e “No Coração do Mar” (livre).

Na sexta-feira, os horários se repetem e os filmes serão, respectivamente, “Sing, quem canta, seus males espanta” (livre), “Peter Pan” (10 anos, 3D), “Pets, a vida secreta dos bichos” (livre) e “Batman vs. Superman: a origem da justiça” (12 anos).

A sala itinerante possui capacidade para 220 pessoas e dispõe de ar condicionado, sistema de som e projeção digital 3D. Todas as sessões são gratuitas.