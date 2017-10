Esgoto ‘invade’ casas no Paraíso

Fezes e urina destruíram móveis, roupas e a paciência

Moradores de três residências do Jardim Paraíso, em Santa Cruz do Rio Pardo, tiveram um dia para esquecer na tarde de terça-feira, 3. Um problema na tubulação de esgoto da Sabesp fez com que o líquido invadisse as casas através de vasos sanitários e ralos. A sujeira e o mau cheiro obrigou as famílias a deixarem os imóveis por algumas horas, até que a própria Sabesp providenciasse a limpeza.

Funcionários da estatal paulista que estavam no local não quiseram dar maiores detalhes sobre o que causou o incidente, mas um dos encarregados disse que provavelmente foi uma pressão na tubulação de esgoto. “É raro, mas pode acontecer”, explicou.

E o problema é que voltou a acontecer na noite de anteontem, quando uma das casas foi novamente atingida pelo esgoto. Desta vez, nenhum funcionário da empresa explicou o motivo.

Na tarde de terça-feira, 3, era visível a desolação de moradores da rua Durval Gonçalves. Eles retiraram móveis, roupas e até brinquedos atingidos por uma lama de esgoto.

Segundo uma família que preferiu não se identificar, a Sabesp se comprometeu a pagar os prejuízos mediante apresentação de lista dos produtos danificados. O problema, porém, é o risco do constrangimento voltar a acontecer.