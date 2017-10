Ladrões tombam caminhão roubado

Três homens fugiram e polícia encontrou

o motorista amarrado dentro do veículo

Criminosos armados renderam um motorista de um caminhão que transportava pneus, na tarde de quinta-feira, 5, nas imediações do posto Paloma, na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo. Durante a fuga, um dos ladrões acabou tombando o veículo no trevo do Posto São Paulo, área urbana da cidade.

Quando a polícia chegou ao local para atender o acidente, encontrou o motorista do caminhão amarrado. Ele estava desorientado por causa do acidente. Os outros três homens fugiram em direção a uma propriedade rural.

Refeito, o motorista contou que estava descansando no caminhão quando foi surpreendido por três homens armados. “Nem sei qual cidade é essa”, disse o homem de Londrina-PR. Segundo ele, a carga de pneus do caminhão está avaliada em R$ 400 mil.

O homem contou que, de acordo com o trajeto dos ladrões, eles provavelmente estavam perdidos. “Passaram por várias lombadas correndo e, com isso, quase tombaram o caminhão”, contou. Entretanto, na rotatória do Posto São Paulo, aconteceu o acidente.

Houve buscas da PM durante toda a madrugada. Os ladrões, inclusive, teriam procurado a pousada “Os Galeguinhos”, mas fugiram ante a aproximação de uma viatura policial. Até o fechamento desta edição o trio ainda não havia sido encontrado.