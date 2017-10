Loja faz campanha para ajudar ‘Lar São Vicente’

Uma prestação podia ser quitada com entrega de fraldas

A rede de óticas Tesouro promoveu uma campanha para ajudar entidades assistenciais. Em Santa Cruz do Rio Pardo, mais de 100 fraldas geriátricas foram doadas ao Lar São Vicente de Paulo, que cuida de idosos desemparados. A campanha faz parte de um projeto social da empresa, que possui 10 lojas em toda a sua rede.

Em Santa Cruz, a campanha teve uma promoção que incentivou o cliente a participar da doação. Quem dividiu a compra de qualquer produto em até 12 vezes, a primeira parcela podia ser um pacote de fralda geriátrica. Segundo a gerente Fabiane Patrinhani, a doação era única, independente do valor da prestação.

A campanha foi batizada de “Amparar é Amar” e as fraldas foram recolhidas na loja da Tesouro de Santa Cruz do Rio Pardo, que fica no “calçadão” da Conselheiro Dantas. As mercadorias foram entregues ao Lar São Vicente de Paulo na tarde de quinta-feira, 5.

De acordo com Fabiane, a Tesouro realiza todos os anos campanhas de solidariedade para ajudar entidades assistenciais. O tema é discutido entre os próprios funcionários da rede.