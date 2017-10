Agressividade ‘ao vivo’ é sintoma do escândalo

Microfones de rádio são usados

para ameaças de agressões físicas

Além do enorme prejuízo aos cofres do município, o escândalo do desvio de dinheiro público causou estragos na personalidade de agentes políticos de Santa Cruz do Rio Pardo. Nos últimos dias, ameaças de agressões foram pronunciadas ao vivo na rádio Difusora AM, sem que ninguém fizesse qualquer alerta. Os incidentes mostram que o maior caso de corrupção da história de Santa Cruz mexeu com os nervos dos envolvidos.

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) é um exemplo. Quando o desfalque milionário foi descoberto, ele concedeu entrevista coletiva à imprensa em seu gabinete, na véspera do Natal do ano passado. Chorou copiosamente, mas não deixou de dar uma sugestão violenta para a então única suspeita, Sueli Feitosa. Otacílio pediu que ela se matasse com um tiro na cabeça.

Na semana passada, houve novos momentos de descontrole absoluto. Em entrevista à rádio Difusora AM, Otacílio Parras disse que, caso se encontrasse com Sueli Feitosa ao descobrir o crime financeiro, iria tentar agredi-la fisicamente. “Ela é meio fortinha, mas com certeza esta seria minha reação”, afirmou.

A declaração surpreendeu, pois qualquer morador de Santa Cruz deseja que Sueli Feitosa pague pelos seus atos, mas de acordo com as leis brasileiras, onde a violência é proibida.

Mais surpreendente ainda foi a reação do radialista Souza Neto, um dos profissionais que entrevistava Otacílio. “Era isto o que eu pensava. Ela iria apanhar”, disse, sem rodeios, rindo. Souza, um ex-vereador por dois mandatos, é ligado a movimentos católicos e com frequência cita a Bíblia em seu programa matutino na mesma emissora de rádio.

O festival de baixaria continuou com entrevistas do presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, ex-presidente do PT e atual “homem forte” do governo de Otacílio Parras. Gimenez foi citado por Sueli como um dos principais beneficiários do desvio de dinheiro público. A ex-tesoureira disse que ele a ameaçou e exigiu que dinheiro fosse entregue em envelopes, através de um motoboy.

Cláudio tentou demonstrar que está mantendo a calma, mas numa das entrevistas disparou: “Às vezes dá vontade de voar no colarinho de alguém”, afirmou. Novamente, nenhum radialista da emissora fez comentários.

O resultado dos nervos “à flor da pele” também é o excesso de queixas na polícia, onde não escapa nem mesmo a mulher do prefeito, a primeira-dama Eliane Evaristo Assis.