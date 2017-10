Animal na pista fere dois jovens na rodovia SP-327

Atropelamento aconteceu na

noite de anteontem em Santa Cruz

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na noite de sexta-feira, 13, na rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo. O carro que eles estavam atingiu uma égua que transitava pela rodovia. O animal morreu no local.

O acidente aconteceu perto do quilômetro 3, perto do local conhecido como “Chapadão do Suco”. O casal que estava no carro teve ferimentos graves, pois a batida foi muito forte. O Volkswagen Fox ficou totalmente destruído.

Os ocupantes do carro foram identificados como Raoni Andolphato Romero Silva e Jéssica Queiroz. Eles viajavam de São Paulo com destino a Londrina, no Paraná.

Os dois foram socorridos pela UTI móvel da Cart — Concessionária Auto Raposo Tavares — e encaminhados para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo.

No local ainda apurou-se que a égua estava ‘prenha’. O animal foi recolhido e sepultado. O proprietário ainda não foi localizado e poderá responder por negligência que provocou o acidente.